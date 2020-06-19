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О чем не хотят говорить звезды — второй сезон сериала "Пиарщица" эксклюзивно в Wink

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Цифровой видеосервис Wink представляет эксклюзивную российскую премьеру второго сезона сериала "Пиарщица" (Flack) — циничный и с беспощадным английским юмором рассказ о буднях пиарщицы, которая с блеском вытаскивает звезд из опаснейших передряг, но не может навести порядок в своей личной жизни.

На первый взгляд, герои живут красиво, их отношения исключительно гармоничные, позиции — социально ответственные. Но рано или поздно он или она попадают в поворот, которого лучше бы никогда не было. И тут на помощь приходит "фокусник", который способен полностью перевернуть ситуацию. Название сериала в оригинале — Flack — более многозначное, чем перевод "Пиарщица" (начиная с "зенитной артиллерии" и заканчивая "пресс-агентом" или "создавать шумиху").

Ситуации, в которых оказываются британские звезды шоу-бизнеса, мультимиллионеры, телеведущие, спортсмены и другие знаменитости сильно напоминают нашумевшие российские скандалы последних лет. Взять хотя бы видео драки в кафе, снятое очевидцами и быстро ставшее вирусным. Различия, безусловно, есть, но интересно представить, какие бы выходы из ситуации нашла для отечественных деятелей культуры и не только главная героиня сериала в исполнении Анны Пакуин. "Мы не говорим кризис, мы говорим — трудности", — отмечает она.

А ведь пиарщице еще нужно решать проблемы личной жизни, в которой немало своих скелетов в шкафу. В сериале также много пикантных подробностей не только об организации работы PR-агентства, но и британского бизнеса вообще.

Как и первый, второй сезон состоит из шести серий.

Wink — цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (30 000 позиций). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

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Назад. 19 июня 2020
О чем не хотят говорить звезды — второй сезон сериала "Пиарщица" эксклюзивно в Wink
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