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Клиенты ПСБ смогут расплачиваться с помощью фитнес-браслета

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ПСБ совместно с Mastercard одним из первых на рынке реализовал возможность бесконтактной оплаты товаров и услуг с помощью фитнес-браслета. Данная технология действует в модели Mi Smart Band 4 NFC производителя Xiaomi, и чтобы ею воспользоваться нужно привязать к браслету карту платежной системы. Сделать это можно с помощью фитнес-приложения, которое используется для анализа качества сна и физической активности. Приложение, кроме физических данных, начнет показывать последние операции по карте.

"Такой способ оплаты впервые представлен в России, и клиенты ПСБ одними из первых могут его опробовать. Платить с помощью браслета также легко и безопасно, как картой и телефоном, просто прикладывая его к терминалу на кассе. Преимущество умных браслетов по сравнению с другими устройствами в том, что они могут работать до 15 дней без подзарядки, имеют небольшие габариты и водонепроницаемы, а значит их можно носить, не снимая, и всегда иметь под рукой средство платежа", — говорит Александр Азнавур, начальник управления развития цифровых каналов ПСБ.

ПСБ активно развивает технологии бесконтактных платежей. Уже сейчас доля таких операций составляет 60%. Клиенты банка могут оплачивать покупки с помощью мобильных кошельков, таких как Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Mir Pay. За последний год количество платежей с их использованием увеличилось более чем в два раза. Возможность оплаты такими устройствами, как фитнес-браслеты, будет только стимулировать рост числа бесконтактных операций.

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Новости

Назад. 19 июня 2020
Клиенты ПСБ смогут расплачиваться с помощью фитнес-браслета

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