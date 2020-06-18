Вместе в цифровое будущее: в ПФО определились победители регионального этапа конкурса журналистов

Победителями и призерами признаны:
в номинации "Печатная пресса"
Марина Ухабова (Нижегородская обл., "Нижегородская правда", Игорь Магазинник: "Виртуальное общение не заменит реального"),
Валерий Браун (Нижегородская обл., Деловой журнал National Business, Вас видит и понимает магазин),
Эльмира Кобина (Ульяновская обл., журнал "Деловое обозрение", Идеальный бизнес-код);
в номинации "Радио и ТВ"
Андрей Батманов (Нижегородская обл., ГТРК "Нижний Новгород", Мобильный поводырь),
Алиулова Рената, Ульяновская обл., "Ульяновская правда", Разделяй и будешь в тренде. Ульяновцы массово сдают мусор… по телефону),
Пекасова Надежда, Республика Марий Эл, ГТРК Марий Эл, В Горномарийском районе фермер использует передовые технологии);
в номинации "Интернет-СМИ"
Наталья Овчарук (Республика Башкортостан, ИА "Башинформ", Башкирская "скорая. Перезагрузка),
Екатерина Россошанская (Ульяновская обл., "Ульяновская правда", IQ-тест для малышей и "Поиск девятого". Ульяновская студентка бросила вызов планшетам),
Губанова Олеся (Ульяновская обл., журнал "Деловое обозрение", Игровые миры Максима Михеенко);
в номинации "Социальные медиа"
Алексей Лисовицкий (Самарская обл., "Голографика", Кинофестиваль Culture VR: FR: смотрите, удивляйтесь, любите Францию).
Дмитрий Сыров, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком":
"Мы признательны всем участникам конкурса "Вместе в цифровое будущее", которые вместе с нами ежегодно погружаются в сферу телекоммуникаций и создают ориентиры в цифровом мире, делая его простым, понятным и доступным для людей".
Представители медиасферы в Приволжском федеральном округе заявили на конкурс 356 работ. Наибольшую активность проявили журналисты из Нижнего Новгорода и Татарстана, представив 108 материалов. Традиционно самой популярной остается номинация "Интернет-СМИ" (109 работ).
Победители регионального этапа, занявшие первые места в основных номинациях, вышли во второй, федеральный этап конкурса, итоги которого по четырем номинациям и трем спецноминациям будут подведены летом 2020 года.
Конкурс для представителей региональных СМИ и блогеров "Ростелеком" проводит с 2012 года. В 2019–2020 гг. его партнером выступила дочерняя компания корпорации NEC — АО "НЭК Нева Коммуникационные Системы".