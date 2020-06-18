Вместе в цифровое будущее: в ПФО определились победители регионального этапа конкурса журналистов

18.06.2020 19:13 Читали 11

"Ростелеком" подвел итоги регионального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее" в Приволжском федеральном округе. Конкурс для региональных журналистов и блогеров, рассказывающих о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ сфере и телекоммуникациях, проводился девятый год в партнерстве с корпорацией NEC.

Победителями и призерами признаны:

в номинации "Печатная пресса"

Марина Ухабова (Нижегородская обл., "Нижегородская правда", Игорь Магазинник: "Виртуальное общение не заменит реального"),

Валерий Браун (Нижегородская обл., Деловой журнал National Business, Вас видит и понимает магазин),

Эльмира Кобина (Ульяновская обл., журнал "Деловое обозрение", Идеальный бизнес-код);

в номинации "Радио и ТВ"

Андрей Батманов (Нижегородская обл., ГТРК "Нижний Новгород", Мобильный поводырь),

Алиулова Рената, Ульяновская обл., "Ульяновская правда", Разделяй и будешь в тренде. Ульяновцы массово сдают мусор… по телефону),

Пекасова Надежда, Республика Марий Эл, ГТРК Марий Эл, В Горномарийском районе фермер использует передовые технологии);

в номинации "Интернет-СМИ"

Наталья Овчарук (Республика Башкортостан, ИА "Башинформ", Башкирская "скорая. Перезагрузка),

Екатерина Россошанская (Ульяновская обл., "Ульяновская правда", IQ-тест для малышей и "Поиск девятого". Ульяновская студентка бросила вызов планшетам),

Губанова Олеся (Ульяновская обл., журнал "Деловое обозрение", Игровые миры Максима Михеенко);

в номинации "Социальные медиа"

Алексей Лисовицкий (Самарская обл., "Голографика", Кинофестиваль Culture VR: FR: смотрите, удивляйтесь, любите Францию).

Дмитрий Сыров, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком":

"Мы признательны всем участникам конкурса "Вместе в цифровое будущее", которые вместе с нами ежегодно погружаются в сферу телекоммуникаций и создают ориентиры в цифровом мире, делая его простым, понятным и доступным для людей".

Представители медиасферы в Приволжском федеральном округе заявили на конкурс 356 работ. Наибольшую активность проявили журналисты из Нижнего Новгорода и Татарстана, представив 108 материалов. Традиционно самой популярной остается номинация "Интернет-СМИ" (109 работ).

Победители регионального этапа, занявшие первые места в основных номинациях, вышли во второй, федеральный этап конкурса, итоги которого по четырем номинациям и трем спецноминациям будут подведены летом 2020 года.

Конкурс для представителей региональных СМИ и блогеров "Ростелеком" проводит с 2012 года. В 2019–2020 гг. его партнером выступила дочерняя компания корпорации NEC — АО "НЭК Нева Коммуникационные Системы".