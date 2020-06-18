ПСБ начисляет повышенный кэшбэк в рамках нового зарплатного проекта "Твой плюс"

Еще одним важным преимуществом новой программы является возможность снятия наличных без комиссии до 1 млн рублей в банкоматах ПСБ и сети партнеров банка. Также комиссии отсутствуют за снятие до 150 000 рублей в банкоматах всех остальных банков. Кроме того, держателям зарплатных карт доступны бесплатные денежные переводы по системе быстрых платежей и реквизитам счета в другие банки. Пользоваться преимуществами нового зарплатного проекта можно всей семьей — клиенты могут выпустить бесплатно до 5 дополнительных карт.
"Мы улучшили условия по зарплатному проекту — установили высокий процент на остаток, сопоставимый со ставками банковских вкладов, а также увеличили размер кэшбэка, предоставив клиентам возможность выбрать категории, в которых они чаще всего совершают траты. В картах со спецусловиями каждый находит плюсы для себя: для тех, кто предпочитает сберегать, они заменяют вклады и накопительные счета; а тем, кто больше расходует, — они помогают экономить и получать бонусы за покупки", — говорит Екатерина Матвеева, директор центра разработки зарплатных продуктов ПСБ.