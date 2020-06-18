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В Самарской области пройдет военный Парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

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24 июня в 10.00 на площади имени В.В.Куйбышева пройдет Военный Парад.

Дата проведения Парада имеет особое значение для всех граждан нашей страны. Именно 24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад Победителей, которые прошествовали по Красной площади.  В Параде Победы приняли участие сводные полки фронтов, укомплектованные рядовыми, сержантами и офицерами различных родов войск, отличившимися в боях и имевшими боевые ордена. Вслед за полками фронтов на Красную площадь вступила сводная колонна советских воинов, которые несли опущенные до земли 200 знамен немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Эти знамена под барабанный бой были брошены к подножию Мавзолея в знак сокрушительного поражения агрессора. В составе военных расчетов, прошедших по Красной площади, были и уроженцы Куйбышевской области – около 190 воинов Красной Армии, награжденных боевыми наградами.

В память об этом великом событии в год 75-летия Победы военные парады пройдут во многих городах России, в том числе и в Самаре.

 Одной из особенностей юбилейного Парада станет вынос знаменной группой кавалерийской шашки уроженца Ставропольского района Самарской области Героя Советского Союза генерал-майора Дмитрия Николаевича Голосова, с которой он прошел в составе парадных расчетов на Параде Победы 24 июня 1945 года по Красной площади в Москве. На фронтах Великой Отечественной войны Дмитрий Голосов принимал участие в оборонительных боях в Молдавской и Украинской ССР, на Курской дуге, участвовал в форсировании Днепра. За проявленный героизм и боевые заслуги был представлен к званию Героя Советского Союза.

В Военном Параде на площади Куйбышева примут участие соединения и воинские части Министерства обороны РФ, других силовых министерств и ведомств.

Всего 23 парадных расчета. Общая численность войск составит около 1700  человек.

В составе механизированной колонны пройдет 53 образца вооружения и военной техники, в том числе: танк Т-34, танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 2С19 «МСТА-С», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», пусковые установки ракетного комплекса «ИСКАНДЕР», пусковые установки противовоздушной обороны «9С-300», боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, и др.

Для организации воздушной части Парада будет привлечена авиация (всего 12 единиц).  Это вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также российские тактические разведывательные самолёты Су-24МР и российские многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.

После прохождения парадных воинских расчетов и военной техники, по площади пройдет историческая часть парада – 53 единицы военно-исторической техники, участники военно-патриотических клубов.

Парад будет проведен с соблюдением всех мер безопасности, в соответствии с требованиями и методическими рекомендациями Роспотребнадзора.

Завершением всех торжественных мероприятий станет вечерний праздничный фейерверк и артиллеристский салют. В небо взмоют красочные фейерверки и салютные заряды из двух салютных установок Вооруженных сил РФ, в сопровождении холостых  залпов из четырех 122-мм гаубиц Д-30.

Прямая трансляция военного парада с площади имени В.В.Куйбышева будет осуществляться в эфире телеканалов «Россия 24», «Губерния», «Самара-ГИС» и «Лада-Медиа».

Организаторы торжественных мероприятий просят граждан быть внимательными к собственному здоровью, соблюдать профилактические меры и социальную дистанцию, использовать маски и перчатки в общественных местах. Берегите себя и своих близких!

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