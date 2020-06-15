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ПСБ запускает конкурс для предпринимателей

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ПСБ объявляет о приеме заявок на участие во всероссийском конкурсе в поддержку предпринимателей. Общий призовой фонд составляет 15 миллионов рублей. Участники могут получить до 250 тысяч рублей на восстановление своего бизнеса, пострадавшего от кризиса в период пандемии.

Принять участие в конкурсе могут представители бизнеса из любого региона России. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте проекта в период с 15 июня по 3 июля 2020 года.

Оценка конкурсантов будет происходит на основе заполненных анкет, в которых необходимо прописать основные параметры деятельности, описать работу компании в период пандемии и проблемы, с которыми они столкнулись, а также социальную значимость бизнеса. В ходе оценки будут выставляться баллы, которые будут суммироваться по итогам конкурса.

"Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения привели к масштабным экономическим последствиям, и малому бизнесу сейчас особенно нелегко. Мы решили поддержать предпринимателей грантами на восстановление своего дела или конкретных направлений работы. Ограничений на использование полученного от ПСБ финансирования нет: можно оплатить аренду, купить продукты в кафе, сделать небольшую рекламную кампанию или вернуть сотрудникам зарплату докризисного уровня. Сделать то, что сам предприниматель считает важным, чтобы бизнес продолжил развиваться", — прокомментировал Александр Чернощекин, старший вице-президент ПСБ.

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Назад. 15 июня 2020
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