"Крылья Советов" сыграли с "Рубином" на "Самара Арене"

"Игра проходила в закрытом режиме на "Самаре-Арене" и завершилась со счетом 1:1. Обе команды не забили пенальти. В нашей команде забил Никита Чернов", — сообщили в пресс-службе.
После этого матча еще тайм провели резервные составы команд. Ранее "Крылья Советов" и "Рубин" провели контрольный матч 8 июня на "Ак Барс Арене" в Казани, игра между основными составами закончилась со счетом 1:1.
Напомним, 19 июня после перерыва, связанного с особым режимом, состоится первый матч 23-го тура чемпионата России "Крылья Советов" — "Ахмат". Роспотребнадзор разрешил допуск на матчи зрителей, но при условии, что их число составит не более 10% от вместимости стадиона.