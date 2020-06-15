"Крылья Советов" сыграли с "Рубином" на "Самара Арене"

15.06.2020 10:08 Читали 12

В субботу, 13 июня, "Крылья Советов" и "Рубина" в рамках подготовки к возобновлению Тинькофф — Российской премьер-лиги провели товарищеский матч на стадионе "Самара Арена".

"Игра проходила в закрытом режиме на "Самаре-Арене" и завершилась со счетом 1:1. Обе команды не забили пенальти. В нашей команде забил Никита Чернов", — сообщили в пресс-службе.

После этого матча еще тайм провели резервные составы команд. Ранее "Крылья Советов" и "Рубин" провели контрольный матч 8 июня на "Ак Барс Арене" в Казани, игра между основными составами закончилась со счетом 1:1.

Напомним, 19 июня после перерыва, связанного с особым режимом, состоится первый матч 23-го тура чемпионата России "Крылья Советов" — "Ахмат". Роспотребнадзор разрешил допуск на матчи зрителей, но при условии, что их число составит не более 10% от вместимости стадиона.