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15 июня в Wink состоится премьера мини-сериала "Их было десять"

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15 июня в видеосервисе Wink состоится эксклюзивная цифровая премьера психологического триллера "Их было десять" — современной адаптации шедевра Агаты Кристи "Десять негритят".

Сериал снял режиссер Паскаль Ложье, автор хорроров "Мученицы" и "Страна призраков", где одну из главных ролей сыграла Милен Фармер. Съемки сериала проходили в живописных местах Гваделупы на Карибских островах, а также на юге Франции.

Пять женщин и пятеро мужчин получают приглашение посетить роскошный отель на тропическом острове, отрезанном от всего мира. Вскоре их одного за другим начинают убивать страшными и мистическими способами, заставляя мучительно гадать — кто же убийца? Ответ не так очевиден, как казалось раньше.

"Десять негритят" — один из самых популярных детективных романов всех времен. Книга британской писательницы Агаты Кристи была экранизирована в разных странах. В 2015 году был снят британский мини-сериал "И никого не стало". Теперь зрители смогут оценить французскую версию классического романа в современной адаптации.

Все шесть эпизодов мини-сериала "Их было десять" появятся в Wink 15 июня.

Wink — цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций).

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Новости

Назад. 11 июня 2020
15 июня в Wink состоится премьера мини-сериала "Их было десять"
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