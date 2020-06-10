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ПСБ профинансировал поставки российских автомобилей в Узбекистан

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ПСБ профинансировал поставки продукции российского автомобилестроения в Республику Узбекистан на сумму порядка 600 млн рублей в рамках установленного лимита на сделки торгового финансирования коммерческому банку "Асака" (Республика Узбекистан).

"ПСБ продолжает поддерживать экспортные поставки российских производителей и закрывать риски неисполнения обязательств, используя документарные инструменты — аккредитивы и гарантии. Мы готовы подтверждать аккредитивы в пользу российских экспортеров, финансировать как российских поставщиков под отсрочку зарубежному покупателю, так и импортеров, которые приобретают продукцию у наших производителей", — комментирует Александр Мещеряков, директор дирекции международного бизнеса ПСБ.

"Российская Федерация является важным торговым партнером Республики Узбекистан, сотрудничество с ПСБ будет способствовать расширению торгово-экономических связей между нашими государствами, содействовать поставщикам и покупателям в исполнении обязательств. Мы планируем дальнейшую совместную проработку и осуществление новых сделок торгового финансирования", — комментирует Евгений Ким, заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности АКБ "Асака".

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Новости

Назад. 10 июня 2020
ПСБ профинансировал поставки российских автомобилей в Узбекистан

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