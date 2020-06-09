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Мужчине, убившему двухмесячную дочь утюгом, утвердили обвинение

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Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение гражданским супругам из Октябрьска, обвиняемым в смерти двухмесячной дочери.

Отца младенца обвиняют по п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), а мать, ранее уже лишенную родительских прав в отношении трех детей, - по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и ст. 316 УК РФ ("Укрывательство преступлений").

Напомним, по версии следствия, в феврале 2020 г. пьяный мужчина, раздраженный плачем ребенка, дважды ударил двухмесячную дочь по голове утюгом. От полученных травм девочка скончалась. Мать ребенка, узнав о случившемся, оставила дочь без внимания и не обратилась к медикам и правоохранителям.

На следующий день супруги спрятали тело ребенка в пакет, и мужчина выбросил его на свалку недалеко от дома.

В ближайшее время уголовное дело направят в Самарский областной суд для рассмотрения.

Кроме того, продолжается расследование уголовных дел по фактам халатности должностных лиц местных органов опеки и отдела полиции.

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Назад. 09 июня 2020
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