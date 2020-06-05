24 июня в Самаре устроят салют

05.06.2020 13:22 Читали 3

Вечером в среду 24 июня в Самаре прогремит салют с фейерверком.

В этот день на площади Куйбышева состоится военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который из-за коронавируса не состоялся 9 мая.

Планируется, что вечерний салют будет состоять из 30 залпов, его запустят сразу из двух установок. При этом 4 июня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил профильным министерствам проработать возможность увеличения числа залпов, а также подумать о художественном сопровождении фейерверка.

"Юбилейный фейерверк должен отличаться от тех, которые мы ежегодно устраиваем, - заявил он. - Люди ждут, он должен быть особый, художественная часть должна быть на самом высоком уровне".

Напомним, 24 июня объявлено нерабочим днем, по решению президента страны.

9 мая многих жителей города разочаровал устроенный салют - он начался раньше, чем анонсировал ряд СМИ, еще до того, как стемнело.