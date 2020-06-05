16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Главврач из Тольятти призвал всех носить маски и перчатки

Читали 7

Главный врач Тольяттинской горбольницы №5 Николай Ренц выступил с обращением к жителям губернии. Он призвал всех строго соблюдать все санитарные рекомендации по защите от коронавируса.

«Я, как врач, переживаю за каждого больного. Вместе с Минздравом в ежедневном режиме мы принимаем все необходимые меры, чтобы оказывать максимальную помощь пациентам. Открываются новые инфекционные койки. Привлекаются на работу, исключительно при добровольном согласии, медицинские работники из разных больниц региона. Власти делают всё необходимое»,- заявил Николай Ренц.

При этом он отметил, что меры не дадут должного эффекта, если жители будут игнорировать рекомендации врачей. Это касается как ношения масок и перчаток, так и соблюдения режима самоизоляции.

«В этом случае медики так и будут работать на пределе возможного», - подчеркнул Ренц.

Он призвал не идти на поводу у тех, кто устраивает спекуляции в социальных сетях, так как они не только являются неуместными, но и подрывают работу врачей, которые делают все для спасения жизней.

«Еще раз призываю всех строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Это сейчас самое важное», - сказал Николай Альфредович.

Версия для печати

Новости

Назад. 05 июня 2020
24 июня в Самаре устроят салют
Главврач из Тольятти призвал всех носить маски и перчатки
"Ростелеком": 80% российских компаний не соблюдают базовых требований к паролям
В Сызрани экс-владелец дачи решил не пускать на участок нового хозяина
Турист из Самары пытался дать взятку крымскому полицейскому, чтобы попасть на курорт

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

На улице Ново-Садовой высадят более 3500 деревьев и кустарников

На улице Ново-Садовой началась высадка зеленых насаждений на территории бульвара Комсомольский, расположенного между улицей Гастелло и Постниковым оврагом. До конца июня текущего года здесь появится более 300 новых деревьев и 3200 кустарников.

Он и она