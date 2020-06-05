Главврач из Тольятти призвал всех носить маски и перчатки

05.06.2020 13:20 Читали 7

Главный врач Тольяттинской горбольницы №5 Николай Ренц выступил с обращением к жителям губернии. Он призвал всех строго соблюдать все санитарные рекомендации по защите от коронавируса.

«Я, как врач, переживаю за каждого больного. Вместе с Минздравом в ежедневном режиме мы принимаем все необходимые меры, чтобы оказывать максимальную помощь пациентам. Открываются новые инфекционные койки. Привлекаются на работу, исключительно при добровольном согласии, медицинские работники из разных больниц региона. Власти делают всё необходимое»,- заявил Николай Ренц.

При этом он отметил, что меры не дадут должного эффекта, если жители будут игнорировать рекомендации врачей. Это касается как ношения масок и перчаток, так и соблюдения режима самоизоляции.

«В этом случае медики так и будут работать на пределе возможного», - подчеркнул Ренц.

Он призвал не идти на поводу у тех, кто устраивает спекуляции в социальных сетях, так как они не только являются неуместными, но и подрывают работу врачей, которые делают все для спасения жизней.

«Еще раз призываю всех строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Это сейчас самое важное», - сказал Николай Альфредович.