В Сызрани экс-владелец дачи решил не пускать на участок нового хозяина

05.06.2020 11:19 Читали 6

Мужчина попал в неприятную ситуацию. Он купил себе дачный участок с летним домиком, в рамках оформленного договора выплатив продавцу всю запрошенную им сумму. При этом бывшему хозяину было предоставлено время на то, чтобы вывезти свои вещи.

Однако, когда сроки подошли, предыдущий владелец не оставил проданный участок и не выдал покупателю ключи. Дело дошло до суда. Судья постановил, что бывший хозяин дачи должен прекратить чинить препятствия новому.

"Мужчина был предупрежден, что в случае не исполнения решения в установленный законом срок в отношении него будут применены меры принудительного характера. Однако гражданин А. решение в установленный срок не исполнил. Поэтому в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Судебные приставы совместно со взыскателем совершили выезд по месту проведения исполнительных действий", - пишет пресс-служба УФССП по Самарской области.

В результате новый хозяин получил доступ к участку и прямо при приставах заменил там замки.