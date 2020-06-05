В Сызрани экс-владелец дачи решил не пускать на участок нового хозяина

Однако, когда сроки подошли, предыдущий владелец не оставил проданный участок и не выдал покупателю ключи. Дело дошло до суда. Судья постановил, что бывший хозяин дачи должен прекратить чинить препятствия новому.
"Мужчина был предупрежден, что в случае не исполнения решения в установленный законом срок в отношении него будут применены меры принудительного характера. Однако гражданин А. решение в установленный срок не исполнил. Поэтому в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Судебные приставы совместно со взыскателем совершили выезд по месту проведения исполнительных действий", - пишет пресс-служба УФССП по Самарской области.
В результате новый хозяин получил доступ к участку и прямо при приставах заменил там замки.