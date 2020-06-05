Турист из Самары пытался дать взятку крымскому полицейскому, чтобы попасть на курорт

05.06.2020 10:18 Читали 3

Житель Самарской области пытался дать взятку сотруднику ДПС за возможность попасть в Крым, сообщает 5 июня пресс-служба МВД по Республике.

Полицейские, дежурившие на стационарном посту «Керчь», остановили автомобиль «ВАЗ-21150». Его водитель заявил, что приехал на полуостров отдохнуть. Когда ему пояснили, что Крым пока закрыт для туристов из-за коронавируса, 38-летний мужчина предложил «порешать вопрос на месте» с использованием 5-тысячной купюры. Сотрудники ДПС предупредили его о том, что предложение взятки - это уголовное преступление. И попросили развернуться и ехать через Крымский мост обратно.

Несмотря на предупреждения, злоумышленник, уже находясь в салоне служебного автомобиля ГИБДД, положил между пассажирским сиденьем и подлокотником лист бумаги с завёрнутой в него денежной купюрой.

После этого сотрудник полиции доложил о происшествии руководству и взяткодатель был задержан. Деньги изъяты, самарец доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам ст. 291 УК РФ (дача взятки). Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки.