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"Ростелеком": 80% российских компаний не соблюдают базовых требований к паролям

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Компания "Ростелеком-Солар", дочерняя структура ПАО "Ростелеком", провела исследование, которое показало, что около 80% компаний не соблюдают базовых правил парольной защиты. При этом практически в каждой тестируемой корпоративной сети специалистам по анализу защищенности удалось получить привилегии администратора. Реальному киберпреступнику это позволило бы скрытно развивать атаку, с большой вероятностью способную привести к краже финансовых средств или конфиденциальной информации.

Эксперты предупреждают: недостатки, связанные с паролями, могут привести к полной компрометации внутренней сети и утечке критически важных для организации конфиденциальных данных. Особенно опасно то, что эксплуатация таких недостатков не требует со стороны злоумышленников специальных технических средств и позволяет им долго оставаться незамеченными внутри корпоративной сети.

В основу исследования "Ростелеком-Солар" легли данные, полученные экспертами компании в ходе киберучений, тестирований на проникновение и проектов по анализу защищенности заказчиков из банковского сектора, сферы производства, информационных технологий, информационной безопасности и других. Имитация атак предполагала два сценария: проникновение в корпоративную сеть извне, а также имитацию действий внутреннего нарушителя.

Самой распространенной ошибкой, выявленной при внешнем тестировании на проникновение, оказались пароли, установленные по умолчанию, слабые и легко подбираемые пароли пользовательских учетных записей (например, "admin/admin", "admin/12345" и т. п.), а также отсутствие блокировок учетных записей, что позволяет проводить атаки на подбор паролей.

Основной недостаток, обнаруженный при внутреннем тестировании на проникновение, — использование сотрудниками одинаковых паролей учетных записей с различными правами. Например, в целях безопасности системным администраторам, как правило, выдаются две учетные записи: пользовательская, в которой он работает по умолчанию, и привилегированная административная, используемая по мере необходимости. Однако часто администраторы в обоих случаях ставят одинаковые пароли, что сводит на нет принятые меры безопасности. Подобные недостатки эксперты "Ростелеком-Солар" эксплуатируют в большинстве исследуемых корпоративных сетей.

Еще одна распространенная ошибка — хранение учетных данных на общедоступных ресурсах в корпоративной сети или на самих ПК, например пароли в групповых политиках или записанные рядовым сотрудником пароли в текстовых файлах на рабочих станциях. В такой ситуации даже случайное попадание вредоносного ПО на машину одного сотрудника становится критической угрозой безопасности всей организации. Если злоумышленник попадает на машину пользователя и находит такой документ, он моментально получает управление привилегированными учетными записями, проникая вглубь компании.

В части организаций выявлены недостатки в парольных политиках для корпоративных учетных записей. В частности, к сотрудникам не предъявляются требования по длине создаваемых паролей и наличию в них спецсимволов (строчных и прописных букв, цифр, знаков). Ряд недостатков связан с частотой смены паролей: такое требование в одних компаниях отсутствует, а в других чрезмерно усилено (например, смена пароля каждый месяц), что обычно провоцирует сотрудников использовать слишком простые сочетания символов и записывать их на ненадежных носителях.

"Основная причина, которая ведет к подобным недостаткам — это человеческий фактор. Сотрудники компаний часто обладают недостаточной киберграмотностью и в результате стараются либо упростить пароли, либо хранят их в открытом доступе: в файле на компьютере или на стикере рядом с монитором. С другой стороны, сами системные администраторы порой недостаточно следят за тем, как хранятся учетные данные, или допускают создание пользователями слабых паролей. Нередко при заведении новых учетных записей в них по умолчанию устанавливается простой дефолтный пароль, который потом долго не меняют", — отмечает Александр Колесов, руководитель отдела анализа защищенности компании "Ростелеком-Солар".

Решить проблему, по мнению экспертов компании, можно введением двухфакторной аутентификации пользователей. Однако на данный момент из-за сложности организации и высокой стоимости услуги многие компании этого не делают. Более доступным вариантом является обучение сотрудников основам кибергигиены: объяснение правил создания надежных паролей и их безопасного хранения, в том числе с использованием специальных баз и программ.

Владимир Левин, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком":

"По результатам 2019 года виден отчетливый рост (на 40%) атак, направленных на получение контроля над инфраструктурой. При этом инициаторами инцидентов в 55% случаев становятся внутренние пользователи, что в совокупности создает серьезные риски для бизнеса. Поэтому обучение сотрудников киберграмотности лучше проводить на постоянной основе".

"Ростелеком-Солар" — компания группы ПАО "Ростелеком". Национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.

В основе наших технологий лежит понимание, что настоящая информационная безопасность возможна только при непрерывном мониторинге и удобном управлении системами ИБ. Этот принцип реализован в наших продуктах и сервисах.

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Назад. 05 июня 2020
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