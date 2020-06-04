ПСБ начал выдавать ипотеку военнослужащим под 5,85%

04.06.2020 11:00 Читали 23

ПСБ снизил ставку по ипотечным кредитам до 5,85% на весь срок кредитования по госпрограмме "Военная ипотека-2020", что является одним из самых привлекательных предложений на рынке. В рамках программы военнослужащие могут приобрести недвижимость на первичном рынке на этапе строительства или в уже построенном доме.

Максимальная сумма кредита при первоначальном взносе 20% от стоимости квартиры составляет 3,79 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для других регионов - 3 млн рублей. Программа действует до 1 ноября 2020 года.

"ПСБ является лидером на рынке ипотечного кредитования военнослужащих. Сегодня на долю банка приходится более 40% всех ипотечных займов этой категории клиентов. Из них около 70% приобретают жилье без дополнительных финансовых вложений, используя только средства целевого жилищного займа и ипотечный кредит ПСБ. Программа "Военная ипотека-2020" благодаря низкой ставке будет широко востребована и позволит тысячам военнослужащих улучшить жилищные условия", - говорит Марина Заботина, руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ.