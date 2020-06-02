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80% компаний МСБ отметили снижение спроса с начала пандемии коронавируса

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Предприниматели рассказали, как повлияла пандемия на спрос, как долго они смогут "продержаться" в условиях карантина и планируют ли закрытие бизнеса.

По данным апрельского замера Индекса RSBI - ежемесячного исследования бизнес-настроений малого и среднего бизнеса, организованного ПСБ совместно с "Опорой России" после введения режима самоизоляции, падение спроса отметили 80% предпринимателей сектора МСБ.

В разрезе по размеру бизнеса наиболее пострадали микропредприятия - среди них падение спроса отметили 85% опрошенных. Малый и средний бизнес пострадал меньше: спрос упал у 74% и 76% соответственно.

Что касается видов деятельности, то здесь ожидаемо сильнее всех пострадали сферы услуг и торговли - сокращение спроса зафиксировали 82% и 81% предпринимателей, соответственно. Промышленные предприятия отметили меньшее падение, спрос сократился лишь у 73%.

Говоря о последствиях снижения спроса, четверть компаний (27%) не рассматривают возможность закрытия бизнеса, т.к. обладают достаточными резервами. 36% считают возможным закрытие компании при дальнейшем сохранении низкого спроса на свою продукцию/услуги. Еще 15% уже приняли или рассматривают решение о закрытии бизнеса: для 11% о временном и 4% - о полном закрытии.

В разрезе по размеру компании ситуация выглядит следующим образом:

В разрезе по видам деятельности наиболее оптимистически настроено производство: отсутствие снижения спроса отметили 27%, о закрытии предприятия речь не идет почти в половине компаний (45%), а возможность закрытия при дальнейшем отсутствии спроса рассматривают только 29% производителей (против 36% в общей выборке).

Данные сфер торговли и сферы услуг близки к показателям общей выборки.

Принимая во внимание, что опрос проводился в конце апреля, когда сроки снятия ограничений режима самоизоляции еще не были известны, предприниматели так оценили перспективы функционирования своего бизнеса в условиях карантина:

Относительно разреза по сфере деятельности, здесь все показатели торговли, производства и сферы услуг близки к общей выборке.

Стоит отметить, что предприниматели стараются минимизировать последствия пандемии, в первую очередь, пытаясь договориться с контрагентами и арендодателями об отсрочках платежей. Так, самыми популярными со стороны бизнеса действиями по снижению операционных расходов названы следующие:

  • договориться с контрагентами о предоставлении отсрочек по платежам - 38%,
  • договориться с арендодателем о предоставлении отсрочки по арендной плате - 38%,
  • договориться с арендодателем о снижении размера арендных платежей - 35%.
(вопрос предполагал несколько вариантов ответа)

Индекс RSBI - с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с "Опорой России". В апрельском замере приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1612 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. - снижение. Если индекс остается равен 50,0 п. - на рынке наблюдается стагнация.

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Назад. 02 июня 2020
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