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Премьера сериала "Чики" состоится 4 июня в Wink и на more.tv

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4 июня в подписке more.tv в видеосервисе Wink состоится долгожданная премьера сериала "Чики" с Ириной Горбачевой в главной роли. В день премьеры зрители увидят сразу два первых эпизода, далее серии будут выходить раз в неделю по четвергам. Сериал создан силами кинокомпаний "НМГ Студия" и "Марс Медиа".

Сюжет сериала разворачивается вокруг четырех подруг из маленького городка, работавших на трассе, но решивших завязать с грязным прошлым и открыть собственный законный бизнес.

"Чики" — зеркало для каждого из нас, оно отражает не только наши плюсы, но и не самые красивые детали окружающей нас действительности, которые мы часто не хотим признавать. В этой действительности живут наши героини, без всякого сомнения имеющие право быть счастливыми", — рассказал автор сценария и режиссер сериала Эдуард Оганесян, который создал эту оригинальную историю.

Сериал снят в жанре комедийной драмы и состоит из восьми эпизодов — по 50 минут каждый. В ролях — Ирина Носова, Алена Михайлова и Варвара Шмыкова, Виталий Кищенко, Антон Лапенко, Виктория Толстоганова и другие звезды российского кинематографа.

"Сериал "Чики" — это самое тяжелое творческое испытание в моей жизни. Более сложного и интересного процесса у меня до сих пор не было. Для меня это больше, чем просто сериал, здесь много всего сплелось — и дружба, и взаимоотношения, и личный рост. Все, что происходило с героинями, в какой-то степени косвенно касалось всех нас", — отметила актриса и исполнительница роли Жанны Ирина Горбачева.

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

more.tv — онлайн-сервис "Национальной Медиа Группы", объединивший в одном месте эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов, зарубежные премьеры сериалов и фильмов, собственные проекты в линейке more originals, а также прямые трансляции спортивных событий. Контент можно смотреть на сервисе бесплатно с рекламой или в единой подписке. Сервис доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, Samsung Smart TV и LG Smart TV (WebOS).

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Назад. 02 июня 2020
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Премьера сериала "Чики" состоится 4 июня в Wink и на more.tv

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