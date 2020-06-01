Гоблин представляет три эксклюзивные премьеры мая в Wink в правильном переводе

01.06.2020 15:21 Читали 23

В мае коллекция видеосервиса Wink пополнилась тремя эксклюзивными фильмами в правильном переводе Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Теперь юмористический фильм "Третий лишний" и две криминальные комедии "Большой Лебовски" и "Успеть до полуночи" можно посмотреть с максимально точным и близким к оригиналу переводом и озвучкой.

"Третий лишний" — это яркая комедия от создателя культового сериала "Гриффины" Сета Макфарлейна. Фильм повествует о маленьком мальчике Джоне и его лучшем друге — плюшевом медвежонке Теде. Однажды в рождественскую ночь мальчик загадал желание, чтобы медвежонок ожил, и уже на следующее утро его мечта сбылась. Шли годы, Джон вырос, а вместе с ним и его плюшевый друг. Теперь молодой мужчина пытается устроить свою личную жизнь, но ему мешает Тед — грубый и циничный говорящий медведь.

Культовая картина братьев Коэн "Большой Лебовски" вышла в 1998 году и сразу же разошлась на цитаты по всему миру. Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Главный герой по прозвищу Чувак прожигает свою жизнь: курит травку, выпивает и играет в боулинг. Внезапно в его жизнь врываются гангстеры, которые ошибочно принимают главного героя за миллионера-однофамильца. Они похищают якобы его жену и требуют у Чувака огромный выкуп.

Криминально-приключенческий фильм "Успеть до полуночи" с Робертом Де Ниро в главной роли строится вокруг вынужденной совместной поездки двух совершенно разных людей: охотника за головами Джека Уолша и Джонатана Мардукаса, укравшего у мафии 15 миллионов долларов. Джек должен доставить Джонатана из Нью-Йорка в Лос-Анджелес в условленный срок, однако он не учел, что за ними гонятся гангстеры, ФБР и преступная группировка. Несмотря на то что фильм снят в 80-х годах, он и сегодня остается актуальным из-за прекрасного юмора и фантастической игры актеров. Кино смотрится на одном дыхании!

Напомним, что в апреле библиотеку Wink пополнили пять фильмов в переводе Гоблина: "Хроники Риддика", "Джентльмены", "Шерлок Холмс", "Шерлок Холмс: Игра теней" и "Зеленая миля". Пользователи интерактивного ТВ и Wink могут посмотреть в специальном именном разделе "Тупи4Ок Goblinʼa" коллекцию фильмов в правильном переводе. Зрителям также доступны авторские проекты Дмитрия Пучкова "Синий фил", "Разведопрос" и другие.

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).