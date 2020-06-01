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"Ростелеком" охватил оптикой свыше тысячи социально значимых объектов в ПФО

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"Ростелеком" завершил в Приволжском федеральном округе второй этап проекта "Информационная инфраструктура". Оператор построил свыше 1600 км волоконно-оптических линий связи до 1000 социально значимых объектов.

Возможность подключить скоростной интернет получили образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, отделения Росгвардии, сельские администрации и подразделения органов государственной власти в 11 субъектах1 ПФО.

Андрей Кононенко, заместитель директора макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" - технический директор:

"Мы гордимся тем, что нам доверяются проекты, имеющие огромную значимость для страны. "Ростелеком" как технологический партнер государства реализует в национальных интересах крупнейший проект "Цифровая инфраструктура" - еще один шаг на пути к созданию цифровой экономики. Понимая жизненную необходимость качественной связи, особенно в сегодняшних реалиях, мы использовали все имеющиеся у нас ресурсы и приложили максимум усилий, чтобы подключить к интернету как можно больше социально значимых учреждений. Несмотря на объективные сложности, мы идем с опережением графика и уже выполнили треть запланированного годового объема работ".

В Самарской области "Ростелеком" построил 90 км оптики до 86 социально значимых объектов. До конца 2020 года скоростной интернет появится еще в 184 учреждениях социальной сферы региона, 352 оставшихся будут подключены в 2021 году.

Константин Пресняков, заместитель председателя правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи:

"Высокоскоростной доступ в интернет можно включить в перечень базовых потребностей современного человека. Инфраструктура, которую "Ростелеком" построил для подключения к сети социально значимых объектов, станет фундаментом для повышения уровня цифровизации региона, а вместе с ним и уровня жизни людей".

Строительство сети передачи данных ведется по контракту, который заключили компания "Ростелеком" и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Оператор выступает партнером государства по реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

1 На территории Приволжского федерального округа "Ростелеком" реализует проект "Информационная инфраструктура" в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл и Мордовия.

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Назад. 01 июня 2020 Вперед.
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