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"Балтика-Самара" ввела усиленные меры защиты сотрудников во время пандемии

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Вместе с остальными предприятиями пивоваренной компании "Балтика" завод "Балтика-Самара" внедрил дополнительные меры безопасности для своих работников. Весь персонал снабжается одноразовыми медицинскими масками, на проходной и во всех цехах установлены диспенсеры с дезинфицирующей жидкостью для обработки рук. Каждая смена начинается с проверки самочувствия, и при симптомах, напоминающих действие COVID-19 (например, при повышении температуры), сотрудники к работе не допускаются и отправляются домой следить за своим дальнейшим состоянием.

Предприятия "Балтики", внесенные в перечень системообразующих организаций страны, продолжают работу в период пандемии COVID-19 и поддерживают круглосуточный технологический процесс. Поэтому защита сотрудников осуществляется разными способами. Специалисты, которые могут выполнять свои обязанности из дома, переведены на удаленную работу. Для этого им предоставлена необходимая техника и корпоративная мобильная связь. На заводе "Балтика-Самара" введен постоянный медицинский контроль, персонал обеспечивается одноразовыми масками и перчатками, антисептиком для обработки рук.

Сергей Щекин, директор филиала "Балтика-Самара":

"Забота о здоровье и безопасности сотрудников — один из важнейших приоритетов нашей компании. Особенно эта забота нужна сейчас, когда мир столкнулся с беспрецедентным вызовом в виде пандемии COVID-19. Дополнительные меры безопасности позволят не только поддерживать темпы производства и выполнять обязательства перед партнерами, но и, самое главное, эффективно защищать тех, чьими руками создается наша продукция".

Для предотвращения распространения вирусных заболеваний на заводе изменен график уборки помещений общего пользования — теперь обработка проводится здесь каждые два часа. Новое расписание введено в заводской столовой, что позволило минимизировать число одновременно находящихся здесь людей. Увеличено расстояние между обеденными столами. На предприятии на период пандемии используется только одноразовая посуда. А для сотрудников службы продаж и логистики, контролирующих наличие продукции в магазинах, организован инструктаж по соблюдениям мер безопасности. Эти специалисты также обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Безопасность и сохранение здоровья сотрудников предприятия является одним из приоритетных направлений программы устойчивого развития "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего""НОЛЬ несчастных случаев". Для достижения этой цели компания не только закупает необходимые профилактические средства для снижения рисков заболевания, но и обеспечивает сотрудников специальной одеждой и обувью, каскепками и масками для работы в цехах и на складах предприятия.

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Назад. 29 мая 2020
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