"Рок над Волгой" в этом году не состоится

28.05.2020 10:03 Читали 2

Возвращение музыкального фестиваля "Рок над Волгой" не состоится в 2020 году. Об этом на официальном сайте заявили организаторы мероприятия.

"Мы до последнего надеялись, что есть шанс проведения фестиваля в 2020 году. Но сегодня мы должны вам честно сообщить, что фестиваль не состоится в запланированные даты. Несколько месяцев мы работали над возможными вариантами проведения фестиваля в этом году, но с текущей ситуацией в мире это оказалось невозможным. Это непростое решение, которое нам пришлось принять, но мы верим, что оно самое верное в данных обстоятельствах. Ваше здоровье и безопасность для нас превыше всего. Мы обязательно вернемся и надеемся, мы предвосхитим все ваши ожидания!", — говорится в сообщении.

Вернуть купленные на фестиваль билеты можно будет как только появится официальная информация от правительства о снятии ограничительных мер.