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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В видеосервисе Wink теперь доступна коллекция аудиокниг от "ЛитРес"

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"Ростелеком" и "ЛитРес", крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России и странах СНГ, расширяют сотрудничество — в цифровом видеосервисе Wink открыт специальный раздел с аудиокнигами для читателей с самыми разными интересами и вкусами. Коллекция будет постоянно пополняться, в том числе мировыми бестселлерами.

Благодаря аудиокнигам пользователи по всему миру совмещают чтение с домашними делами, занятиями спортом, вождением машины и т. д. Уже сейчас пользователи Wink могут выбрать для прослушивания классику и современную литературу, сказки и другие детские книги, издания для саморазвития и по психологии. Доступна синхронизация на разных устройствах — можно начать прослушивание книги на одном, а продолжить на другом устройстве с момента паузы. Аудиокниги можно скачать и слушать даже при отсутствии доступа в интернет.

Аудиокниги стали еще одним дополнительным сервисом в Wink наряду с караоке и облачными играми, который не связан напрямую с ТВ и видеоконтентом. Таким образом, Wink становится интегрированным поставщиком разнообразного контента для подписчика.

"Главный тренд этой весны — взрывной рост просмотров телевидения и кино в сервисе Wink на дополнительных экранах, в основном на смартфонах. Семья может быть большой, интересы у всех разные, а использование мобильных приложений или сайта сервиса позволяет детям смотреть, а теперь и слушать что-то свое, пока родители смотрят телевизор. Также важно, что привычный контент можно взять с собой в дорогу и пользоваться при этом одним любимым приложением. Новый раздел с аудиокнигами будет полезен тем, кто не может следить за действием на экране, но может слушать, например, находясь за рулем автомобиля. Теперь можно сделать поездку не только полезной для семейных нужд, но и познавательной с хорошей аудиокнигой", — отметил директор по развитию направления "Видео" компании "Ростелеком" Антон Володькин.

Аудиокниги сегодня — самый быстрорастущий сегмент книжного рынка не только в России, но и в мире. По итогам прошлого года продажи аудиокниг в России превысили 1,5 млрд рублей, что составляет около 2,5% от всего книжного рынка. "ЛитРес" является лидером рынка лицензионных аудиокниг с самым большим каталогом бестселлеров и новинок. По данным Kantar TNS, доля сервиса — 72% в сегменте аудиокниг.

"Нам важно расширять партнерскую сеть так, чтобы аудитория "ЛитРес" росла и получала цифровой контент, в том числе эксклюзивы и новинки, не только одной из первых, но и в самом удобном для нее формате через привычные сервисы. В условиях ограниченного времени мы часто предпочитаем совмещать знакомство с книгой и выполнение других дел, поэтому аудиокниги от "ЛитРес" в сервисе Wink — прекрасная возможность для зрителя отвлечься от просмотра фильма и, например, переключиться на домашние дела, одновременно слушая свою любимую книгу", — подчеркнула заместитель генерального директора по маркетингу и коммерческому направлению группы компаний "ЛитРес" Ирина Грааф.

Ранее, в конце 2019 года, "Ростелеком" и "ЛитРес" запустили кобрендинговый проект "Ростелеком. Книги", в котором представлено более 150 тысяч электронных книг: современная литература и классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов.

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Назад. 27 мая 2020
В видеосервисе Wink теперь доступна коллекция аудиокниг от "ЛитРес"

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