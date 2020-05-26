16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ помог своим клиентам получить безвозмездные субсидии на 1 млрд рублей

Читали 9

Более 8 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выбрали ПСБ для получения безвозмездной финансовой помощи через ФНС России на общую сумму более 1 млрд рублей. Полученное финансирование компании смогут направить на широкий круг целей, в том числе для выплаты заработной платы, арендных расходов и коммунальных платежей.

Государственная программа о предоставлении субсидий малым и средним предприятиям, которые ведут деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, была объявлена 24 апреля. Начиная с 1 мая, предприниматели могут подать заявление в ФНС о перечислении средств за апрель, за май заявления будут приниматься с 1 июня до 1 июля.

"Мы заинтересованы в том, чтобы наши клиенты получили максимальную поддержку в это непростое время. Именно поэтому мы разработали для них методические рекомендации, которые помогут предпринимателям разобраться в вопросах оформления субсидии и заполнения формы ФНС. Сотрудники банка также проконсультируют о процедуре зачисления субсидии на расчётный счёт клиента", — прокомментировал Владимир Давыдов, начальник управления продаж продуктов электронного бизнеса ПСБ.

Версия для печати

Новости

Назад. 26 мая 2020
ПСБ помог своим клиентам получить безвозмездные субсидии на 1 млрд рублей
1 июня состоится российская премьера триллера "Приди ко мне" и онлайн-встреча с режиссером Малгожатой Шумовской

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Малоимущим семьям в Самарской области обнулят платеж за «коммуналку»

Малоимущим семьям Самарской области, которые получают субсидии на оплату «коммуналки», в полном объеме компенсируют расходы по ЖКУ за апрель. Такое решение в воскресенье, 17 мая, принял и озвучил на заседании регионального оперативного штаба Губернатор Дмитрий Азаров.

Он и она