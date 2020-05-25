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Член совета директоров "Крыльев Советов": Нужна возможность урезать зарплаты футболистов в 10 раз

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Член совета директоров ПФК "Крылья Советов", депутат Самарской губернской думы Александр Милеев заявил о необходимости сокращения зарплат футболистов в разы.

"Я считаю, что наш РФС в этой ситуации должен более четко и жестко работать с Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Нужно добиваться, чтобы на время пандемии и приостановки национального чемпионата нам разрешили урезать все контракты футболистам - вплоть до 10 процентов от базовой суммы. Вот о чем РФС должен вести сейчас переговоры с УЕФА и ФИФА. А так выходит, что футболисты получают деньги ни за что, просто сидя дома. Мы сами, естественно, неправомочны принять такое решение, иначе захлебнемся в судах", - поделился мнением Александр Милеев в интервью "Самарскому обозрению".

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Назад. 25 мая 2020
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