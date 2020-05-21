Как большой бизнес борется с глобальными вызовами ради лучшего будущего

21.05.2020 13:35 Читали 9

В конце апреля в Самаре прошел круглый стол, посвященный реализации социальных проектов в современных условиях. Представители крупных компаний, развивающих корпоративное волонтерство, рассказали о своих действиях в условиях антивирусных мер. Многие участники встречи сошлись на том, что хотя приоритетной задачей в условиях пандемии становится благотворительная помощь, приоритеты устойчивого развития бизнеса не теряют своей актуальности, и работа по достижению намеченных целей не должна останавливаться. Уже после мероприятия один из его главных участников — пивоваренная компания "Балтика" — выпустила отчет о ключевых достижениях в области устойчивого развития за 2019 год. Поэтому мы решили с представителем "Балтики" обсудить тему социальных инвестиций. Наш собеседник — Виктория Агапова, управляющий по работе с органами власти и корпоративным отношениям в регионе Урал-Поволжье.

предоставлено компанией "Балтика

— В связи с пандемией COVID-19 "Балтика" начала кампанию "Несмотря на расстояния, остаемся вместе". Вместе с партнерами вы оказываете помощь медикам, волонтерам, пожилым людям… Каковы текущие результаты вашей кампании?

— Это масштабный проект, охватывающий все регионы, где работает "Балтика". В фокусе этой социальной кампании — помощь пожилым, которые находятся в зоне повышенного риска, и медицинским работникам, на которых сейчас легла беспрецедентная нагрузка. Вместе с нашими партнерами — в Самарской области ими выступили региональное министерство социально-демографической и семейной политики, благотворительные фонды "Хорошие истории" и "Живой" — в целом по стране мы поставили более 500 000 единиц средств защиты, выделили более 240 000 безалкогольных напитков. И все-таки это лишь небольшая часть нашей работы. В условиях COVID-19 и вызовов, с которыми сталкивается экономика и общество, особую актуальность приобретает устойчивость бизнеса. Мы считаем важным усилить нашу работу в области устойчивого развития в рамках программы "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего", чтобы способствовать перезапуску экономики и формированию новых моделей потребления. Мы уже добились заметных результатов в области экологии — в энергоэффективности пивоварен и снижении экоследа готовой продукции, и готовы брать на себя повышенные обязательства.

— Можно подробнее: что это за программа устойчивого развития, какие направления работы она включает?

— В 2017 году Carlsberg Group, частью которой является "Балтика", разработала программу устойчивого развития "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего". Программа отражает наше видение лучшего будущего, связанного с решением глобальных вызовов, с которыми мир сталкивается сегодня: изменение климата и нехватка воды, проблемы здравоохранения. Она включает четыре стратегических цели, которые соотносятся с глобальными целями ООН и к достижению которых мы стремимся в долгосрочной перспективе: НОЛЬ углеродного следа, НОЛЬ потери воды, НОЛЬ безответственного потребления и НОЛЬ несчастных случаев. Каждая из целей содержит промежуточные измеримые показатели, которые должны быть достигнуты к 2022 и 2030 годам.

— Каких конкретных результатов "Балтике" уже удалось достичь благодаря программе устойчивого развития?

— Обращу внимание на ключевые достижения. Начиная с 2015 года абсолютные выбросы углекислого газа на пивоваренных заводах "Балтики" сократились на 26,2%. Конечно, сыграло роль и снижение объемов производства, но удалось снизить и удельные показатели выбросов — на 0,3%. Мы повышаем энергоэффективность производства, используем возобновляемые источники энергии. Так, "Балтика-Самара" применяет биогаз, который вырабатывается на очистных сооружениях завода, в качестве альтернативного топлива для котельной филиала. Также на самарском заводе для обеспечения холодом производственных процессов внедрена система драйкулинга, позволяющая применять холодный воздух с улицы и снижать нагрузку на энергоемкую холодильно-компрессорную станцию (ХКС). В зимний период оборудование ХКС практически отключается. С помощью всех подобных мер к концу десятилетия мы планируем вовсе избавиться от "углеродного следа" производства.

В сфере снижения экоследа готовой продукции "Балтика" обеспечила в 2019 году сбор и переработку 100 000 т отходов упаковки, включая 15 000 ПЭТ. Мы заключили контракты с 19 новыми партнерами по сбору и переработке вторсырья в рамках проекта "Принеси пользу своему городу", нарастили парк проекта до 10 000 контейнеров в 50 городах РФ, запустили пилотный проект с сетью "ВкусВилл", став первым заказчиком российских фандоматов, то есть аппаратов по приему тары. Сейчас в алюминиевой банке и стеклянной бутылке, используемых "Балтикой", содержится до 30% вторсырья. К 2022 году мы обеспечим сбор и переработку не менее 50% объемов выпускаемой нами на рынок упаковки, включая 58% ПЭТ.

В рамках цели "НОЛЬ потери воды" с 2015 года мы снизили абсолютное водопотребление на 24%. Во многом эти результаты стали возможными благодаря работе очистных сооружений, которые на самарском заводе функционируют уже более шести лет. За последние три года компания инвестировала 1,6 млрд рублей в строительство аналогичных очистных сооружений в Новосибирске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

— А каковы итоги работы по снижению травматизма на производстве?

— Мы уделяем особое внимание профилактике несчастных случаев, и за прошедший год устранили более 83 000 потенциально опасных ситуаций, но цель "НОЛЬ несчастных случаев" подразумевает не только травматизм, это весь комплекс мер по безопасности. В условиях пандемии COVID-19 требуется соблюдать строжайший санитарный контроль. Дополнительные меры по профилактике COVID позволяют обеспечивать безопасность персонала и выполнять все обязательства перед поставщиками.

Ответственность перед своими сотрудниками — важнейшая социальная задача. Сейчас только в Самарской области "Балтика" обеспечивает рабочими местами более 600 человек, а по всей стране — свыше 9 300. Это штатные работники. В смежных отраслях наша компания создала в 2019 году в общей сложности более 180 тысяч дополнительных рабочих мест. Не нужно лишний раз говорить, как важно людям иметь надежный источник дохода в нынешней экономической ситуации, к тому же осложненной пандемией.

Показатель высокой устойчивости "Балтики" — налоговые отчисления в российский бюджет, в прошлом году они достигли 56,1 млрд рублей. 66% из них — акцизы, это 37,3 млрд руб., в том числе 7 млрд — в бюджет Самарского региона. Наша устойчивость помогает не только реализовывать собственные социальные проекты, но и укреплять социальную сферу и экономику страны в целом. И это — пожалуй, самая вдохновляющая цель.