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ПСБ запускает онлайн-сервис для подготовки декларации в ФНС

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ПСБ первым из банков запустил сервис по подготовке налоговой декларации для представителей малого бизнеса. Услуга доступна всем предпринимателям, включая тех, кто не является клиентом банка, и позволяет без открытия расчетного счета подготовить декларацию в три клика.

Сервис разработан в сотрудничество с компанией "1С-Старт" и предназначен для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, работающих на УСН и ЕНВД. Благодаря новой услуге теперь подготовить декларацию можно самостоятельно без участия бухгалтера или сторонней компании.

Весь процесс формирования декларации занимает несколько минут. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте nalog.psbank.ru. Выбрать вид декларации (УСН или ЕНВД) и ввести свои данные. После этого декларация со считываемым штрих-кодом будет сформирована автоматически и доступна для загрузки. Полученную декларацию представитель бизнеса может самостоятельно предоставить в ФНС либо открыть в ПСБ расчетный счет, подписать декларацию с помощью электронной подписи и отправить в ФНС не выходя из дома.

"Мы продолжаем развивать цифровые услуги для малого бизнеса, делая их максимально удобными. Благодаря новому сервису бизнес может отказаться от дорогостоящих бухгалтерских услуг на аутсорсинге и сэкономить время. Только за 10 дней после запуска в пилотном режиме на сайте уже сформировано более 1000 деклараций", –– прокомментировал Александр Чернощекин, старший вице-президент ПСБ.

"Для нас важно, что ПСБ поддержал проект. Совместно нам удалось его запустить в очень короткие сроки: весь процесс –– от презентации идеи и до ее реализации –– занял всего девять недель. Мы уверены, что эта услуга будет востребована среди предпринимателей", –– отметил Александр Раптовский, руководитель компании "1С-Старт".

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Новости

Назад. 21 мая 2020
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