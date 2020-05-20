В Самарской области в 4 раза выросла заболеваемость пневмонией

20.05.2020 12:57 Читали 10

Как рассказала главный санитарный врач региона во время заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом во вторник, 19 мая, к настоящему моменту зарегистрировано 1014 случаев воспаления легких, тогда как среднемноголетний показатель составляет 251.

Так, например, 19 мая 2020 года у 58 человек из 65 новых инфицированных коронавирус обнаружили именно у болевших простудой и воспалением легких.

По словам Светланы Архиповой, эти цифры увеличиваются. Несмотря на то, что каждые 7 – 8 дней при приросте случаев COVID-19 выявляется круг контактных лиц заразившихся, коронавирус по большей части обнаруживается не у них.

Специалисты с тревогой отмечают четырехкратное увеличение показателя заболеваемости внебольничной пневмонией по сравнению со среднемноголетним показателем. Так, к 19 мая 2020 года в регионе зарегистрировано 1014 случаев внебольничной пневмонии. Среднемноголетний показатель составляет 251.