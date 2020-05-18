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"Ростелеком" лидирует на рынке услуги "Бесплатный вызов" в рейтинге "ТМТ Консалтинг" по итогам 2019 года

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"Ростелеком" по итогам 2019 года лидирует на рынке услуги "Бесплатный вызов", предоставляемой в коде 8-800, в рейтинге независимого консалтингового агентства "ТМТ Консалтинг".

По оценкам "ТМТ Консалтинг", в 2019 году объем рынка услуги "Бесплатный вызов" (8-800) в России вырос на 4,1% по сравнению с 2018 годом и составил 8,5 млрд рублей.

Лидером по итогам 2019 года является "Ростелеком", занимающий 34% всего рынка услуги "Бесплатный вызов". При этом компания обладает самой большой номерной базой — 41% от общей номерной емкости в коде 8-800.

Агентство отмечает, что несмотря на сокращение рынка фиксированной телефонии, спрос на услугу 8-800 сохраняется. Как правило, пользователями услуги "Бесплатный вызов" являются крупные компании, работающие на федеральном уровне. При этом участники рынка отмечают рост интереса к сервису со стороны работающих с регионами компаний из рыночного сегмента предприятий малого и среднего бизнеса, пользующихся услугами виртуальной АТС1.

"Сегодня наличие номера "8-800" — одно из преимуществ компаний и предпринимателей любого масштаба. Мы рады, что за счет широкой функциональности, надежности услуг связи и бесперебойности в работе продукта являемся лидерами в области предоставления интеллектуального сервиса на всей территории России", — отметил директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома" Денис Рябченков.

"Бесплатный вызов" в коде 8-800 — одна из самых востребованных услуг "Ростелекома", предоставляемых на базе специализированной интеллектуальной платформы. Услуга позволяет любой компании организовать круглосуточную горячую линию или службу информационной поддержки клиентов на базе единого интеллектуального номера 8-800-xxx-xxxx. Звонок на такой номер для клиентов бесплатный, услуга оплачивается самой компанией по специальному тарифу. "Ростелеком" обладает большим пулом номеров в коде 8-800, в том числе так называемыми "красивыми" номерами, которые легко запомнить.

1Сервис "Виртуальная АТС" избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование, оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. "Ростелеком" предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы "Виртуальных АТС" через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности бизнеса.

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Назад. 18 мая 2020
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