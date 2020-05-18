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Малоимущим семьям в Самарской области обнулят платеж за «коммуналку»

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Малоимущим семьям Самарской области, которые получают субсидии на оплату «коммуналки», в полном объеме компенсируют расходы по ЖКУ за апрель. Такое решение в воскресенье, 17 мая, принял и озвучил на заседании регионального оперативного штаба Губернатор Дмитрий Азаров.

«Мною подписано постановление, которое обуславливает единовременные выплаты нуждающимся, малообеспеченным гражданам на компенсацию их затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг», – сказал Глава региона.

Напомним, получателями субсидии на жилищно-коммунальные услуги являются малоимущие семьи, чей расход на жилищно-коммунальные услуги составляет более 22% от доли расходов в совокупном доходе семьи.

«Очень простая формула, по которой рассчитывается субсидия, но приводит она к одному: все получатели этой помощи за апрель месяц никакие средства вносить за жилищно-коммунальные услуги не будут. Они будут компенсированы за счет регионального бюджета, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Таким образом, для малообеспеченных граждан мы де-факто обнуляем платеж».

Воспользоваться мерой поддержки смогут граждане, являвшиеся получателями субсидии на ЖКУ до 1 мая 2020 года. На выплату смогут рассчитывать более 34 тысяч семей Самарской области. 

Данная выплата будет предоставляться в срок по 31 мая текущего года министерством социально-демографической и семейной политики региона – на основании имеющихся сведений без представления гражданином заявления и документов.

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Назад. 18 мая 2020
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