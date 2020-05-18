"Ростелеком" предоставил умные счетчики "Самарскому Стройфарфору"

Петр Могилевский, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" — технический директор:
"Специалисты "Ростелекома" организовали каналы передачи данных до каждого счетчика. Информация передается беспроводным способом на низких частотах, поэтому сигнал свободно проходит даже из подвальных и складских помещений".
Николай Курсов, исполнительный директор ООО "Самарский Стройфарфор":
"Контролировать потребление ресурсов стало гораздо проще: система умных счетчиков автоматически снимает показания с десятков приборов учета. Раньше мы собирали и передавали сведения вручную. Поскольку между производственными помещениями, складами и хозяйственными корпусами завода большие расстояния, это занимало много времени".
Подробную информацию об автоматизированных системах учета можно получить на сайте "Ростелекома" samara.rt.ru/b2b и по телефону 8 800 200 30 00.