"Ростелеком" предоставил умные счетчики "Самарскому Стройфарфору"

18.05.2020 12:06 Читали 15

"Ростелеком" внедрил систему учета потребления электроэнергии и расхода воды на заводе "Самарский Стройфарфор". Цифровой оператор предоставил крупнейшему в регионе производителю сантехники и керамогранита 47 интеллектуальных приборов учета и смонтировал базовую станцию для удаленного сбора информации со счетчиков. Автоматизированная система позволит предприятию контролировать онлайн расход ресурсов и использовать их более эффективно.

Петр Могилевский, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" — технический директор:

"Специалисты "Ростелекома" организовали каналы передачи данных до каждого счетчика. Информация передается беспроводным способом на низких частотах, поэтому сигнал свободно проходит даже из подвальных и складских помещений".

Николай Курсов, исполнительный директор ООО "Самарский Стройфарфор":

"Контролировать потребление ресурсов стало гораздо проще: система умных счетчиков автоматически снимает показания с десятков приборов учета. Раньше мы собирали и передавали сведения вручную. Поскольку между производственными помещениями, складами и хозяйственными корпусами завода большие расстояния, это занимало много времени".

Подробную информацию об автоматизированных системах учета можно получить на сайте "Ростелекома" samara.rt.ru/b2b и по телефону 8 800 200 30 00.