"Ростелеком": команда из Самары стала призером IV Всероссийского семейного ИТ-марафона

В Международный день семьи, который ежегодно отмечается 15 мая, "Ростелеком", Координационный центр доменов.RU/.РФ и Академия инновационного образования и развития и фонд "Разумный интернет" подвели итоги конкурса.
Соревнования проходили в два этапа: на первом команды создавали инфографику по мотивам образовательных игр проекта "Изучи Интернет - управляй им"; на втором выполняли задания онлайн-турнира по киберграмотности, связанные с российскими национальными доменами .RU и .РФ.
Абсолютными победителями IV Всероссийского ИТ-марафона стали три команды, набравшие наибольшее количество баллов по сумме двух этапов:
- "ИТ-семья" (г. Тында, Амурская обл.);
- "Дело в шляпе" (г. Санкт-Петербург);
- "Мужской коллектив" (г. Пермь).
Победителями 1 этапа стали команды, подготовившие лучшие инфографики:
- "Попади в десятку" (г. Пермь);
- "Лютики" (г. Ульяновск);
- "Межгалактические курники" (г. Самара).
Победителями 2 этапа стали команды, набравшие наибольшее количество баллов в онлайн-турнире:
- "Инф-ИТ" (г. Тында, Амурская обл.);
- "Гигагерц" (г. Ахтубинск, Астраханская обл.).
Команды-победители получат дипломы и наборы ценных призов. Все участники второго этапа получат электронный сертификат - он будет доступен в личном кабинете на сайте проекта.
С лучшими инфографиками, подготовленными командами в рамках первого этапа, можно ознакомиться на сайте "Изучи интернет - управляй им".