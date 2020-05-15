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"Ростелеком": команда из Самары стала призером IV Всероссийского семейного ИТ-марафона

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В этом году в ИТ-марафоне участвовали 70 семейных команд из 24 регионов России. Лидерами по количеству команд стали Самара и Москва.

В Международный день семьи, который ежегодно отмечается 15 мая, "Ростелеком", Координационный центр доменов.RU/.РФ и Академия инновационного образования и развития и фонд "Разумный интернет" подвели итоги конкурса.

Соревнования проходили в два этапа: на первом команды создавали инфографику по мотивам образовательных игр проекта "Изучи Интернет - управляй им"; на втором выполняли задания онлайн-турнира по киберграмотности, связанные с российскими национальными доменами  .RU и  .РФ.

Абсолютными победителями IV Всероссийского ИТ-марафона стали три команды, набравшие наибольшее количество баллов по сумме двух этапов:

  • "ИТ-семья" (г. Тында, Амурская обл.);
  • "Дело в шляпе" (г. Санкт-Петербург);
  • "Мужской коллектив" (г. Пермь).

Победителями 1 этапа стали команды, подготовившие лучшие инфографики:

  • "Попади в десятку" (г. Пермь);
  • "Лютики" (г. Ульяновск);
  • "Межгалактические курники" (г. Самара).

Победителями 2 этапа стали команды, набравшие наибольшее количество баллов в онлайн-турнире:

  • "Инф-ИТ" (г. Тында, Амурская обл.);
  • "Гигагерц" (г. Ахтубинск, Астраханская обл.).

Команды-победители получат дипломы и наборы ценных призов. Все участники второго этапа получат электронный сертификат - он будет доступен в личном кабинете на сайте проекта.

С лучшими инфографиками, подготовленными командами в рамках первого этапа, можно ознакомиться на сайте "Изучи интернет - управляй им".

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Назад. 15 мая 2020
"Ростелеком": команда из Самары стала призером IV Всероссийского семейного ИТ-марафона
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