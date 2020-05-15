"Ростелеком": команда из Самары стала призером IV Всероссийского семейного ИТ-марафона

15.05.2020 16:33 Читали 10

В этом году в ИТ-марафоне участвовали 70 семейных команд из 24 регионов России. Лидерами по количеству команд стали Самара и Москва.

В Международный день семьи, который ежегодно отмечается 15 мая, "Ростелеком", Координационный центр доменов.RU/.РФ и Академия инновационного образования и развития и фонд "Разумный интернет" подвели итоги конкурса.

Соревнования проходили в два этапа: на первом команды создавали инфографику по мотивам образовательных игр проекта "Изучи Интернет - управляй им"; на втором выполняли задания онлайн-турнира по киберграмотности, связанные с российскими национальными доменами .RU и .РФ.

Абсолютными победителями IV Всероссийского ИТ-марафона стали три команды, набравшие наибольшее количество баллов по сумме двух этапов:

"ИТ-семья" (г. Тында, Амурская обл.);

"Дело в шляпе" (г. Санкт-Петербург);

"Мужской коллектив" (г. Пермь).

Победителями 1 этапа стали команды, подготовившие лучшие инфографики:

"Попади в десятку" (г. Пермь);

"Лютики" (г. Ульяновск);

"Межгалактические курники" (г. Самара).

Победителями 2 этапа стали команды, набравшие наибольшее количество баллов в онлайн-турнире:

"Инф-ИТ" (г. Тында, Амурская обл.);

"Гигагерц" (г. Ахтубинск, Астраханская обл.).

Команды-победители получат дипломы и наборы ценных призов. Все участники второго этапа получат электронный сертификат - он будет доступен в личном кабинете на сайте проекта.

С лучшими инфографиками, подготовленными командами в рамках первого этапа, можно ознакомиться на сайте "Изучи интернет - управляй им".