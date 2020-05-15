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"Ростелеком" занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2019 года в рейтинге "ТМТ Консалтинг"

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"Ростелеком" лидирует по количеству абонентов виртуальной АТС (ВАТС) в 2019 году по данным независимого консалтингового агентства "ТМТ Консалтинг".

По оценкам "ТМТ Консалтинг", в 2019 году объем рынка увеличился на 39% по сравнению с 2018 годом и составил 11 млрд руб. Количество компаний-клиентов выросло на 23% и достигло 328 тысяч.

По данным агентства, лидером по количеству компаний-клиентов второй год подряд является "Ростелеком". Компания развивает дистанционные каналы продаж, активно продвигает услуги ВАТС среди существующих клиентов в сегментах микро-, малого и среднего бизнеса. Выручка компании от услуг ВАТС в 2019 году выросла на 57%.

"Увеличению клиентской базы и лидерству на рынке виртуальных АТС способствовали таргетированные клиентоориентированные кампании, прозрачное ценообразование, новый подход в работе с клиентами и развитие технологического функционала у продукта", — отметил директор направления корпоративного маркетинга "Ростелекома" Сергей Таболин.

Сервис "Виртуальная АТС" избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование, оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. "Ростелеком" предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы "Виртуальных АТС" через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.

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Новости

Назад. 15 мая 2020
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"Ростелеком" занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2019 года в рейтинге "ТМТ Консалтинг"

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