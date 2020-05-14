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ПСБ установил ставку 6% по ипотеке на весь период действия "Госпрограммы-2020"

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ПСБ продлил действие льготной ставки 6% в рамках государственной программы субсидирования ипотеки на первичном рынке до 1 ноября 2020 года.

"ПСБ одним из первых начал принимать заявки и предоставлять кредиты по госпрограмме 6,5%, объявленной в апреле. Дополнительно банк снизил ставку до 6%. Программа стала очень востребованной, поэтому мы решили зафиксировать льготную ставку на все время действия господдержки, чтобы большее число клиентов могло воспользоваться этим предложением", - говорит Марина Заботина, руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ.

Меньше чем за месяц банк получил около 2600 заявок на сумму свыше 7 млрд рублей. Наибольший интерес к ипотеке на жилье комфорт-класса проявили клиенты в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе.

По программе можно получить кредит на сумму до 8 млн рублей для приобретения недвижимости на первичном рынке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 3 млн рублей для остальных российских регионов. Размер первоначального взноса составляет от 20%.

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Новости

Назад. 14 мая 2020 Вперед.
ПСБ установил ставку 6% по ипотеке на весь период действия "Госпрограммы 2020"
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