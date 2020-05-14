Виртуальный ЦОД "Ростелекома" будет служить интересам безопасности российских дорог

14.05.2020 13:18 Читали 27

"Ростелеком", крупнейший российский поставщик IaaS-решений, предоставил услугу "Виртуальный ЦОД" компании "Автодория" - отечественному разработчику и интегратору интеллектуальных транспортных систем в области безопасности дорожного движения.

"Вычислительные мощности оператора будут использоваться для обработки данных, поступающих с комплексов фото- и видеофиксации скоростного режима. Высокая производительность и надежность облачной инфраструктуры "Ростелекома" позволит нам контролировать ситуацию на дорогах в 21 регионе страны. Проект внедрения интеллектуальных транспортных систем активно развивается и охватывает все больше регионов, поэтому при выборе поставщика услуг мы, прежде всего, ориентировались на возможность быстрого масштабирования виртуальных ресурсов", - сказал генеральный директор ООО "Автодория" Алексей Колотушкин.

"Мы рады, что с помощью наших информационных ресурсов будет обеспечиваться безопасность на дорогах страны. Высоконадежные центры обработки данных "Ростелекома" способны не только обрабатывать огромный массив данных, но и выдавать информацию в реальном времени благодаря сверхскоростным каналам передачи данных. Ключевое преимущество виртуального центра обработки данных - быстрая масштабируемость облачной инфраструктуры. Компания "Автодория" по мере развития проекта сможет разворачивать дополнительные вычислительные мощности в режиме онлайн", - отметил директор департамента облачных сервисов и центров обработки данных "Ростелекома" Александр Обухов.

"Виртуальный ЦОД" компании "Ростелеком" отличают высокие потребительские свойства: гибкие индивидуальные конфигурации виртуальных машин, возможность менять количество серверов и выбирать операционные системы.

Услуга идеально подходит для размещения информационных систем, офисных приложений и сайтов. Высокий уровень безопасности и надежности облачной инфраструктуры подтверждается сертификатами ФСБ, ФСТЭК, PCI DSS и аттестатом облачной платформы.

"Ростелеком" продолжает активно наращивать мощности дата-центров. Так, в 2019 году компания почти вдвое увеличила количество виртуальных машин - до 10 тыс. единиц.