16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Виртуальный ЦОД "Ростелекома" будет служить интересам безопасности российских дорог

Читали 27

"Ростелеком", крупнейший российский поставщик IaaS-решений, предоставил услугу "Виртуальный ЦОД" компании "Автодория" - отечественному разработчику и интегратору интеллектуальных транспортных систем в области безопасности дорожного движения.

"Вычислительные мощности оператора будут использоваться для обработки данных, поступающих с комплексов фото- и видеофиксации скоростного режима. Высокая производительность и надежность облачной инфраструктуры "Ростелекома" позволит нам контролировать ситуацию на дорогах в 21 регионе страны. Проект внедрения интеллектуальных транспортных систем активно развивается и охватывает все больше регионов, поэтому при выборе поставщика услуг мы, прежде всего, ориентировались на возможность быстрого масштабирования виртуальных ресурсов", - сказал генеральный директор ООО "Автодория" Алексей Колотушкин.

"Мы рады, что с помощью наших информационных ресурсов будет обеспечиваться безопасность на дорогах страны. Высоконадежные центры обработки данных "Ростелекома" способны не только обрабатывать огромный массив данных, но и выдавать информацию в реальном времени благодаря сверхскоростным каналам передачи данных. Ключевое преимущество виртуального центра обработки данных - быстрая масштабируемость облачной инфраструктуры. Компания "Автодория" по мере развития проекта сможет разворачивать дополнительные вычислительные мощности в режиме онлайн", - отметил директор департамента облачных сервисов и центров обработки данных "Ростелекома" Александр Обухов.

"Виртуальный ЦОД" компании "Ростелеком" отличают высокие потребительские свойства: гибкие индивидуальные конфигурации виртуальных машин, возможность менять количество серверов и выбирать операционные системы.

Услуга идеально подходит для размещения информационных систем, офисных приложений и сайтов. Высокий уровень безопасности и надежности облачной инфраструктуры подтверждается сертификатами ФСБ, ФСТЭК, PCI DSS и аттестатом облачной платформы.

"Ростелеком" продолжает активно наращивать мощности дата-центров. Так, в 2019 году компания почти вдвое увеличила количество виртуальных машин - до 10 тыс. единиц.

Infrastructure as a service (IaaS) - инфраструктура как сервис, одна из моделей обслуживания в облачных вычислениях, по которой потребителям по подписке предоставляются фундаментальные информационно-технологические ресурсы: виртуальные серверы с заданной вычислительной мощностью, операционной системой и доступом к сети.

Версия для печати

Новости

Назад. 14 мая 2020 Вперед.
ПСБ установил ставку 6% по ипотеке на весь период действия "Госпрограммы 2020"
Виртуальный ЦОД "Ростелекома" будет служить интересам безопасности российских дорог

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Сегодня песня «День Победы» впервые прозвучит на чувашском языке

В Приволжском федеральном округе проходит масштабная акция — «Наш День Победы», инициированная аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Сегодня к акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, присоединилась Чувашская Республика.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Областное правительство утвердило план поэтапного выхода из режима ограничений

Правительство Самарской области разработало и утвердило план поэтапного выхода из режима ограничительных мер, введенных на территории региона в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Военные начали массовую дезинфекцию территорий в Самаре и Тольятти

Мобильные расчеты оперативного реагирования полка радиационной химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа начали дезинфекцию улиц, парков, скверов, набережных и других объектов массового посещения в Самаре и Тольятти.

Он и она