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Областное правительство утвердило план поэтапного выхода из режима ограничений

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Правительство Самарской области разработало и утвердило план поэтапного выхода из режима ограничительных мер, введенных на территории региона в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Речь идет, в первую очередь, о базовом этапе снятия ограничительных мероприятий и возобновлении деятельности предприятий и организаций, который вводится с 12 мая.   Этот этап распространяется на те муниципальные образования, на территории которых выявлено наименьшее количество заболевания COVID-19 . Таковых определено 22 муниципалитета.  Основным условиям перехода на этот этап является устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и отсутствие осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки.

Также на первом возобновляется работа предприятий сферы услуг, торговли непродовольственными товарами. 

На втором этапе запускают предприятия торговли непродовольственными товарами с увеличением площади до 800 квадратных метров торгового зала. Также запускается работа отдельных образовательных организаций.

На третьем этапе запускается работа всех образовательных учреждений, предприятий общепита, открываются места отдыха населения. 

При этом на всех этапах должны соблюдаться следующие меры:  режима самоизоляции для лиц с высоким риском заболевания, сохранение работы в удаленном доступе (если это не нарушает функционирования предприятия), использование средств индивидуальной защиты,  соблюдение масочного режима, соблюдение социального дистанцирования. 

Соответствующий план был подписан губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым 11 мая.

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