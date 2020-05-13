16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Видеосервис Wink покажет онлайн-концерт Сергея Лазарева

Читали 37

15 мая в рамках проекта WinkLive Сергей Лазарев даст большой онлайн-концерт. Поклонники услышат как проверенные временем хиты певца, так и свежие композиции.

Сергей Лазарев один из самых популярных певцов страны. Миллионы поклонников любят его творчество за лиричность песен, динамичность и высочайшее качество исполнения, музыки и аранжировок — на уровне лучших образцов мировой эстрады.

Певец — дважды бронзовый призер международного конкурса "Евровидение" (2016, 2019), многократный лауреат премий "Золотой граммофон", десятикратный обладатель национальной премии "МУЗ ТВ", трехкратный обладатель премии "RU TV", призер премии MTV Russia Music Awards и множества других наград.

"Я очень скучаю по встречам со зрителями, по атмосфере живых концертов, когда идет мощный обмен энергетикой. К сожалению, на самом интересном месте пришлось приостановить большие гастроли шоу "N-Tour". Но сейчас как никогда важно оставаться дома. Не будем скучать и унывать — встретимся на онлайн-концерте. Делитесь своими эмоциями в социальных сетях, так я буду чувствовать за камерой ваше живое присутствие. Присоединяйтесь — пойте и танцуйте всей семьей!" — призвал Сергей Лазарев в преддверии онлайн-мероприятия.

Концерт Сергея Лазарева пройдёт в прямом эфире на телеканале "Всё ТВ" видеосервиса Wink 15 мая, начало в 20:00 часов.

Во время концерта Сергей Лазарев обязательно ответит на вопросы телезрителей. Задать их можно в официальном аккаунте "Ростелекома" в Instagram в комментариях к анонсу концерта. Самые интересные вопросы прозвучат во время прямой трансляции.

Концерт Сергея Лазарева будет доступен в прямом эфире на телеканале "Всё ТВ" видеосервиса Wink бесплатно и без регистрации. Позднее будет доступна запись выступления.

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Наши хештеги в социальных сетях: #Длятехктодома #СмотриWink

Версия для печати

Новости

Назад. 13 мая 2020 Вперед.
ПСБ запускает онлайн-факторинг для поставщиков федеральных торговых сетей
Евгений Фролов опроверг информацию о штрафе за интервью
В Самарской области COVID-19 заболело еще 79 человек
Видеосервис Wink покажет онлайн-концерт Сергея Лазарева
Министр ЖКХ Самарской области находится на карантине из-за коронавируса
ПСБ увеличил количество операций сопровождения ГОЗ в два раза
Областное правительство утвердило план поэтапного выхода из режима ограничений

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Сегодня песня «День Победы» впервые прозвучит на чувашском языке

В Приволжском федеральном округе проходит масштабная акция — «Наш День Победы», инициированная аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Сегодня к акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, присоединилась Чувашская Республика.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Областное правительство утвердило план поэтапного выхода из режима ограничений

Правительство Самарской области разработало и утвердило план поэтапного выхода из режима ограничительных мер, введенных на территории региона в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Военные начали массовую дезинфекцию территорий в Самаре и Тольятти

Мобильные расчеты оперативного реагирования полка радиационной химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа начали дезинфекцию улиц, парков, скверов, набережных и других объектов массового посещения в Самаре и Тольятти.

Он и она