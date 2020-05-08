Губернатор Дмитрий Азаров принял участие во всероссийской​ акции «Сад памяти»​

08.05.2020 11:43 Читали 10

В четверг, 7 мая, в преддверии Дня Победы Губернатор Дмитрий Азаров и глава региональной столицы Елена Лапушкина приняли участие во всероссийской акции «Сад памяти» на территории Самарской области.

Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В регионе будут высажены сотни тысяч саженцев и сеянцев сосны, березы, дуба и клена в память о погибших на фронтах. В областной столице для посадки деревьев определена территория у озера, прилегающая к стадиону «Самара Арена». Здесь будет высажено 750 деревьев - липа, береза, сосна, каштан.

«Сад памяти» высаживается в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне – о тех 27 миллионах жертв самой кровавой в истории человечества войны. Я уверен, что эти деревца, за которыми мы будем следить и ухаживать, станут символом вечной и живой памяти, потому что дерево – это символ жизни, – отметил Губернатор Дмитрий Азаров. – Сегодня мы имеем возможность жить, трудиться, гордиться своей страной и мирным небом благодаря этим людям, которые защитили нашу Родину. Я очень надеюсь, что этот сад станет символом живой памяти не одного поколения».

Возраст каждого деревца – 5 лет. Все саженцы были выращены в питомнике самарского муниципального предприятия. Конфигурация Сада напоминает самолет. Напомним, в годы войны в Куйбышеве на авиационных заводах №1 и №18 всего было произведено порядка 27 тысяч штурмовиков Ил-2.

«Символизм должен быть во всем, поэтому мы задумали, что сад будет иметь форму самолета – в память о штурмовике Ил-2, – отметила глава областной столицы Елена Лапушкина. – Эти деревья выращивались с такой теплотой, любовью и заботой. Я уверена, это только начало, и в перспективе этот сад будет у нас разрастаться».

Акция «Сад памяти» объединила не только поколения, но и страны. Сегодня по просьбе ветерана из Казахстана Азимбая Майрикова, который в 1942 году был призван в Красную Армию из Куйбышева, волонтеры Победы посадили деревья в память о его погибших однополчанах.

«Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этой замечательной акции и, прежде всего, ветеранов, которые поддержали общественную идею, – отметил Губернатор. – Я очень рассчитываю, что каждый, кто прикоснулся к этой замечательной акции, конечно же, больше узнает об истории Великой войны и великой Победы. От всей души поздравляю всех с наступающим праздником!»

Глава региона отметил: изначально эту акцию по высадке деревьев планировали провести с участием ветеранов Великой Отечественной войны, трудовых коллективов предприятий, представителей общественных организаций и объединений. Однако из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, проведение массовых мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы, перенесено.

«Принимая решение по ограничению на проведение массовых мероприятий, мы, в первую очередь, заботимся о жизни и здоровье людей, наших земляков. Конечно, сегодня здесь должны были присутствовать ветераны. Но мы не можем рисковать их здоровьем», – отметил Дмитрий Азаров.

9 мая массового празднования не будет, но жители всей страны, в то числе и Самарской области, смогут принять участие в памятных акциях, не выходя из дома. Например, в этом году Акция «Бессмертный полк», которая каждый год объединяет миллионы людей на всей планете, на территории региона пройдет в новом формате: каждый житель сможет поучаствовать в ней, выставив портрет героя-участника Великой Отечественной войны в окне.

Тем не менее, все запланированные в регионе торжества, по словам Губернатора, обязательно состоятся. «Парад Победы, шествие «Бессмертного полка» – традиция, которая родилась из глубины души нашего народа, мы обязательно проведем, как только позволит нам эпидемиологическая ситуация», – заверил Губернатор.