Завершилась Всероссийская акция «100 баллов для победы»

08.05.2020 07:40 Читали 11

В Самарской области состоялся финальный телемост в рамках Всероссийской акции «100 баллов для победы». Она уже стала традиционной, однако в этот раз впервые прошла в дистанционном формате. На протяжении апреля выпускники прошлых лет, сдавшие единый государственный экзамен на высший балл, делились с одиннадцатиклассниками своими секретами успеха. В онлайн-встречах приняли участие более 5000 жителей региона. К выпускникам присоединялись их родители и учителя.

В 2020 Всероссийская акция «100 баллов для победы» посвящена Году памяти и славы. В финальном онлайн-марафоне лайфхаками делилась выпускница гимназии №1 Анастасия Абрамова, которая в 2018 году сдала ЕГЭ по истории на 100 баллов. Она рассказала, что очень важно в преддверии экзамена окружить себя «единомышленниками». Например, они с друзьями создали группу в социальной сети, и вместе прорешивали задания.

«Если вы считаете, что вам достаточно выучить по датам какое событие происходило в этот период, то вы очень ошибаетесь, - ломает стереотипы Анастасия Абрамова. – Самое главное понимать «историческую канву», которая окружает то или иное событие. И в этом вам очень поможет учитель. Также я советую при решении тестов не искать ответы в интернете, а чаще обращаться к справочной литературе. Так вы повторите не только тему, которая вызвала вопросы, но и те материалы, которые расположены рядом с ней. Это очень важно и поможет подключить зрительную память».

На связи со стобальницей в этот день были 25 одиннадцатиклассников, которые, так же как и она в качестве предмета по выбору определили для себя историю. У них была возможность задать вопросы не только Анастасии Абрамовой, но и председателю предметной комиссии.

«Самая первая ошибка, с которой приходится сталкиваться при проверке ЕГЭ, заключается в том, что в последнее время выпускники очень часто вольно трактуют те или иные события. В частности, у нас есть первая династия Рюриковичей. А дети их вольно трактуют, называя Рюриками», - предостерег ребят от ошибок председатель предметной комиссии по истории Антон Артюков.

Хотя Всероссийская акция «100 баллов для победы» и завершилась, но подготовка к государственной итоговой аттестации продолжается. Чтобы помочь ребятам успешно справиться с экзаменом министерство образования и науки Самарской области запустило проект «ЕГЭ2020. Разберём со специалистом».

«В аккаунтах министерства в социальных сетях мы размещаем видеоразборы самых сложных заданий по различным дисциплинам. Плюс в том, что любой ребенок может включить его дома и на листе бумаги вместе с председателем предметной комиссии прорешать все задания, выставить все баллы и понять, как он усвоил эту тему, как, куда еще нужно углубиться, - подчеркивает заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. – Самое главное, что мы наладили обратную связь с нашими одиннадцатиклассниками. Каждый из них может оставить комментарий с указанием наиболее сложного задания, и мы непременно подготовим по нему видеоразбор».

В этом году участникам Всероссийской акции "100 баллов для победы" министерство образования и науки Самарской области преподнесло сюрприз. Напутствие в преддверии ЕГЭ одиннадцатиклассникам дал ветеран Великой Отечественной Войны, участник Сталинградской битвы Сергей Сергеевич Алехин. Он пожелал выпускникам всегда добиваться поставленной цели и верить в Победу.

Полную запись финального телемоста, который состоялся в Самарской области в рамках Всероссийской акции «100 баллов для победы» можно посмотреть на ютуб-канале министерства образования и науки Самарской области. Найти ее можно по хэштегам #100балловдляпобеды2020 #СамарскаяОбласть.