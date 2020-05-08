08.05.2020 08:37 Читали 8

В Самарской области стартовала акция «Вам, родные!», в рамках которой волонтеры акции «Мы вместе» адресно поздравят участников Великой Отечественной войны с Днём Победы. Им вручат праздничные наборы, сувениры (кружки с символикой 75-летия Победы), георгиевские ленточки и букеты живых цветов.

С 7 по 9 мая 2020 года добровольцы доставят 1100 поздравительных наборов участникам Великой Отечественной войны, проживающим во всех городах и районах области.

Всероссийский проект «Вам, родные!» является частью акции взаимопомощи #МыВместе и реализуется на благотворительные средства. В канун Дня Победы будет вручено 50 тысяч подарков ветеранам по всей стране.

На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости.