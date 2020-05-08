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Военные начали массовую дезинфекцию территорий в Самаре и Тольятти

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Мобильные расчеты оперативного реагирования полка радиационной химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа начали дезинфекцию улиц, парков, скверов, набережных и других объектов массового посещения в Самаре и Тольятти.

Специалисты, вооруженные авторазливочными станциями АРС-14КМ, провели специальную обработку Струковского парка, городского и Рубежного кладбищ Самары. В Тольятти военные химики продезинфицировали объекты всех трех районов города. Всего военнослужащие обработали территорию площадью более 40 тыс. кв. м, использовав более 25 тонн дезинфицирующего раствора ДТС-ГК.

8 мая в Самаре запланирована обработка набережной реки Волги, парков: 50-летия Октября, им. Юрия Гагарина, им. Щорса, Победы и Дружбы.

Усиленная санитарная обработка силами военных продолжится в том числе и на предстоящих майских праздниках. Жителей просят не выходить из дома без уважительной причины. Режим самоизоляции продолжается.

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Новости

Назад. 08 мая 2020
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