16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ помогает своим клиентам получить безвозмездную субсидию на расчётный счет банка

Читали 13

Более 24 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — клиентов ПСБ — могут получить безвозмездную финансовую помощь ФНС России на расчётный счет в ПСБ. Счет можно открыть удаленно без визита в офис. ПСБ разработал методические рекомендации, которые помогут предпринимателям разобраться в вопросах оформления субсидии и заполнения формы ФНС. Сотрудники банка также проконсультируют о процедуре зачисления субсидии на расчётный счёт клиента.

Государственная программа о предоставлении субсидий малым и средним предприятиям, которые ведут деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, была объявлена 24 апреля. Начиная с 1 мая, предприниматели в личном кабинете налогоплательщика — юридического лица (личный кабинет налогоплательщика — индивидуального предпринимателя) могут выбрать расчетный счет ПСБ для зачисления средств.

Для получения субсидии предпринимателям необходимо подать заявление в ФНС о перечислении средств на открытый расчётный счёт в ПСБ. После проверки информации ФНС проинформирует заявителя, направив уведомление о решении в личный кабинет налогоплательщика.

"ПСБ, как один из ведущих банков на рынке малого и среднего бизнеса, поддерживает инициативу правительства, направленную на помощь предприятиям пострадавших отраслей. Мы понимаем, что сегодня вопросы поддержки бизнеса наиболее актуальны для клиентов, поэтому разработали ряд решений, которые помогут ответить на актуальные вопросы и сэкономить время клиентов", — заявил Александр Чернощекин, руководитель дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ.

Версия для печати

Новости

Назад. 08 мая 2020
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие во всероссийской​ акции «Сад памяти»​
Военные начали массовую дезинфекцию территорий в Самаре и Тольятти
ПСБ помогает своим клиентам получить безвозмездную субсидию на расчётный счет банка
В Самарской области стартовала акция «Вам, родные!»
Завершилась Всероссийская акция «100 баллов для победы»

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Сегодня песня «День Победы» впервые прозвучит на чувашском языке

В Приволжском федеральном округе проходит масштабная акция — «Наш День Победы», инициированная аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Сегодня к акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, присоединилась Чувашская Республика.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Военные начали массовую дезинфекцию территорий в Самаре и Тольятти

Мобильные расчеты оперативного реагирования полка радиационной химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа начали дезинфекцию улиц, парков, скверов, набережных и других объектов массового посещения в Самаре и Тольятти.

Дмитрий Азаров: "Президентом в обращении к россиянам сказаны очень важные и проникновенные слова"

Во вторник, 28 апреля, Президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны перед началом совещания с руководителями субъектов РФ. Глава государства напомнил, что режим нерабочих дней действует в стране уже четыре недели. По словам Президента, введение режима было вынужденной мерой. Однако результаты этого своевременного решения видны уже сейчас. В России удалось затормозить темпы прироста заболеваемости коронавирусом. Однако пик еще не пройден. Чтобы схлынула волна эпидемии, гражданам страны необходимо продолжать проявлять свою ответственность и сознательность.

Он и она