ПСБ помогает своим клиентам получить безвозмездную субсидию на расчётный счет банка

08.05.2020 11:08 Читали 13

Более 24 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — клиентов ПСБ — могут получить безвозмездную финансовую помощь ФНС России на расчётный счет в ПСБ. Счет можно открыть удаленно без визита в офис. ПСБ разработал методические рекомендации, которые помогут предпринимателям разобраться в вопросах оформления субсидии и заполнения формы ФНС. Сотрудники банка также проконсультируют о процедуре зачисления субсидии на расчётный счёт клиента.

Государственная программа о предоставлении субсидий малым и средним предприятиям, которые ведут деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, была объявлена 24 апреля. Начиная с 1 мая, предприниматели в личном кабинете налогоплательщика — юридического лица (личный кабинет налогоплательщика — индивидуального предпринимателя) могут выбрать расчетный счет ПСБ для зачисления средств.

Для получения субсидии предпринимателям необходимо подать заявление в ФНС о перечислении средств на открытый расчётный счёт в ПСБ. После проверки информации ФНС проинформирует заявителя, направив уведомление о решении в личный кабинет налогоплательщика.

"ПСБ, как один из ведущих банков на рынке малого и среднего бизнеса, поддерживает инициативу правительства, направленную на помощь предприятиям пострадавших отраслей. Мы понимаем, что сегодня вопросы поддержки бизнеса наиболее актуальны для клиентов, поэтому разработали ряд решений, которые помогут ответить на актуальные вопросы и сэкономить время клиентов", — заявил Александр Чернощекин, руководитель дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ.