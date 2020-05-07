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"Ростелеком" предлагает новым корпоративным пользователям мобильной связи все тарифы "Вызов" за один рубль

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"Ростелеком", крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, приглашает корпоративных пользователей мобильной связи других операторов до 31 мая 2020 года подключиться к любому тарифному плану линейки "Вызов" и получить тариф с абонентской платой 1 рубль в течение трех месяцев.

Бесплатно сменить старую сим-карту на корпоративную карту "Ростелекома" с сохранением номера можно с помощью услуги MNP (Mobile Number Portability, то есть переносом мобильного номера).

"Ростелеком" запустил единую тарифную линейку мобильной связи "Вызов" с голосовыми звонками на номера всех операторов России и популярными сервисами с обнуленным трафиком мобильного интернета в 2018 году и с тех пор она продолжает совершенствоваться.

Пользователи тарифа "Вызов" могут не думать о лимитах при использовании социальных сетей, мессенджеров, карт и других мобильных приложений, которыми во многих компаниях активно пользуются по работе. В тарифной линейке предусмотрена постоплатная система расчетов.

Отметим, что голосовые вызовы, смс-трафик, дополнительные опции, а также дополнительный интернет-трафик сверх пакета, входящего в абонентскую плату, оплачиваются отдельно, согласно подключенному тарифному плану.

По окончании трех месяцев с момента подключения тарификация будет производиться в соответствии с выбранным тарифным планом линейки "Вызов" в момент переноса мобильного номера.

"Сейчас, когда многим компаниям пришлось перейти в дистанционный формат, слаженные и оперативные коммуникации стали необходимостью. Поэтому мы сделали их доступными абсолютно для всех предпринимателей, кто в полной мере ощутил кризис и вынужден оптимизировать расходы, — сказал директор по маркетингу бизнес-сегмента "Ростелекома" Сергей Таболин. — Во всех тарифах, доступных для предпринимателей, уже зашиты безлимитные звонки внутри компании, бесплатный доступ к мессенджерам и социальным сетям, бесплатный переход со своим номером".

Подробнее узнать о подключении к тарифному плану "Вызов" и ознакомиться с процессом смены оператора можно на сайте rt.ru или по телефону 8 800 200-30-00.

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Назад. 07 мая 2020
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