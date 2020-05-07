ПСБ отменяет комиссию за переводы через СБП между физлицами

07.05.2020 10:33 Читали 19

С 1 мая ПСБ вводит бескомиссионный период на денежные переводы по номеру телефона. Клиенты банка — физические лица смогут бесплатно переводить друг другу деньги со счета дебетовой карты через Систему быстрых платежей без ограничений по количеству и сумме переводов. Льготный период продлится два месяца — до 1 июля 2020 года.