Сегодня песня «День Победы» впервые прозвучит на чувашском языке

06.05.2020 11:37 Читали 9

В Приволжском федеральном округе проходит масштабная акция — «Наш День Победы», инициированная аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Сегодня к акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, присоединилась Чувашская Республика.

В рамках проекта все 14 регионов Приволжского федерального округа исполняют на родных языках самую знаменитую песню «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова. Эта песня впервые была исполнена 45 лет назад и с тех пор стала настоящим гимном этого великого праздника.

Специально для этой акции легендарную песню на чувашский язык перевел заслуженный работник культуры Чувашской Республики, народный поэт Чувашии Юрий Семендер. Съемки проводились в Мемориальном комплексе «Победа», Музее воинской славы и Республиканском центре народного творчества «ДК Тракторостроителей». Запись видеоролика проходила в феврале – начале марта 2020 года, до введения режима самоизоляции в России в связи с коронавирусной инфекцией. И сегодня, в условиях ограничительных мер, такое исполнение одной из любимых песен на языках народов ПФО становится особенно пронзительным.

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев отметил: «Для Чувашской Республики большая честь присоединиться к этой акции. Мы гордимся нашими земляками, внесшими огромный вклад в общую Победу. Благодаря этому проекту мы еще раз говорим «спасибо» нашим ветеранам за их подвиг, самоотверженность, любовь к Родине».

За годы войны с территории Чувашии на фронт ушла пятая часть населения республики — более 208 тысяч ее жителей, из них больше половины погибли. Оставшиеся в тылу прилагали все усилия для обеспечения нужд фронта. В республику были эвакуированы оборудование и трудовые коллективы 28 заводов, фабрик и цехов. 11 крупных предприятий, сохранив свои организационные структуры, стали фундаментом новых для Чувашии промышленных объединений.

Козловский домостроительный и Шумерлинский деревообрабатывающий комбинаты были перепрофилированы на снабжение фронта самолетами и планерами. Важнейшее значение имели Канашский вагоноремонтный и Алатырский паровозоремонтный заводы. Здесь, наряду с ремонтом паровозов и железнодорожных вагонов, изготавливали артиллерийские снаряды, бронепоезда и бронетранспортёры.

В записи ролика приняли участие артист Чувашской государственной филармонии Юрий Катков, солисты Чувашского государственного театра оперы и балета Маргарита Финогентова и Иван Николаев, популярные исполнители Алексей Московский и Ольга Пеганова, а также хор «Соловушки», певческая капелла «Классика» и народный ансамбль патриотической песни и музыки «Живи и помни».

«Песенная эстафета Победы стала для всей нашей команды, принимающей участие в акции, замечательной возможностью почтить память погибших», – поделилась своим впечатлением режиссер и сценарист видеоролика Александра Васильева. – Спасибо, уважаемые ветераны! Мы всегда равняемся на вас. Ваше умение жить и трудиться, беречь Родину и стоять за всё, что дорого – всегда будет для нас истинным примером. Это для вас наша многочисленная команда исполнила Великую песню о Великой Победе, о героизме и самоотверженности наших бабушек и дедушек! Особые слова благодарности хочется выразить заслуженному работнику культуры Чувашской Республики, народному поэту Чувашии Юрию Семёновичу Семендеру за перевод произведения на родной чувашский язык, за то, что и в переводе текст песни прекрасно лег на музыку, точно сохранив литературный смысл в каждой строчке».

К акции уже присоединились Республики Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан и Татарстан, Самарская, Нижегородская, Саратовская области, Пермский край, Ульяновская и Пензенская области. Сегодня Чувашская Республика передает эстафету Кировской области. Песни творческих коллективов республик и областей с 25 апреля транслируются на местных и федеральных телеканалах и радиостанциях, их можно найти и в социальных сетях по хэштегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды. А 9 мая, в День Победы, песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне.