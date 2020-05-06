16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Сегодня песня «День Победы» впервые прозвучит на чувашском языке

Читали 9

В Приволжском федеральном округе проходит масштабная акция — «Наш День Победы», инициированная аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Сегодня к акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, присоединилась Чувашская Республика.

В рамках проекта все 14 регионов Приволжского федерального округа исполняют на родных языках самую знаменитую песню «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова. Эта песня впервые была исполнена 45 лет назад и с тех пор стала настоящим гимном этого великого праздника.

Специально для этой акции легендарную песню на чувашский язык перевел заслуженный работник культуры Чувашской Республики, народный поэт Чувашии Юрий Семендер. Съемки проводились в Мемориальном комплексе «Победа», Музее воинской славы и Республиканском центре народного творчества «ДК Тракторостроителей». Запись видеоролика проходила в феврале – начале марта 2020 года, до введения режима самоизоляции в России в связи с коронавирусной инфекцией. И сегодня, в условиях ограничительных мер, такое исполнение одной из любимых песен на языках народов ПФО становится особенно пронзительным.

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев отметил: «Для Чувашской Республики большая честь присоединиться к этой акции. Мы гордимся нашими земляками, внесшими огромный вклад в общую Победу. Благодаря этому проекту мы еще раз говорим «спасибо»  нашим ветеранам за их подвиг, самоотверженность, любовь к Родине».

За годы войны с территории Чувашии на фронт ушла пятая часть населения республики — более 208 тысяч ее жителей, из них больше половины погибли. Оставшиеся в тылу прилагали все усилия для обеспечения нужд фронта. В республику были эвакуированы оборудование и трудовые коллективы 28 заводов, фабрик и цехов. 11 крупных предприятий, сохранив свои организационные структуры, стали фундаментом новых для Чувашии промышленных объединений.

Козловский домостроительный и Шумерлинский деревообрабатывающий комбинаты были перепрофилированы на снабжение фронта самолетами и планерами. Важнейшее значение имели Канашский вагоноремонтный и Алатырский паровозоремонтный заводы. Здесь, наряду с ремонтом паровозов и железнодорожных вагонов, изготавливали артиллерийские снаряды, бронепоезда и бронетранспортёры.

В записи ролика приняли участие артист Чувашской государственной филармонии Юрий Катков, солисты Чувашского государственного театра оперы и балета Маргарита Финогентова и Иван Николаев, популярные исполнители Алексей Московский и Ольга Пеганова, а также хор «Соловушки», певческая капелла «Классика» и народный ансамбль патриотической песни и музыки «Живи и помни».

«Песенная эстафета Победы стала для всей нашей команды, принимающей участие в акции, замечательной возможностью почтить память погибших», – поделилась своим впечатлением режиссер и сценарист видеоролика Александра Васильева. – Спасибо, уважаемые ветераны! Мы всегда равняемся на вас. Ваше умение жить и трудиться, беречь Родину и стоять за всё, что дорого – всегда будет для нас истинным примером. Это для вас наша многочисленная команда исполнила Великую песню о Великой Победе, о героизме и самоотверженности наших бабушек и дедушек! Особые слова благодарности хочется выразить заслуженному работнику культуры Чувашской Республики, народному поэту Чувашии Юрию Семёновичу Семендеру за перевод произведения на родной чувашский язык, за то, что и в переводе текст песни прекрасно лег на музыку, точно сохранив литературный смысл в каждой строчке».

К акции уже присоединились Республики Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан и Татарстан, Самарская, Нижегородская, Саратовская области, Пермский край, Ульяновская и Пензенская области. Сегодня Чувашская Республика передает эстафету Кировской области. Песни творческих коллективов республик и областей с 25 апреля транслируются на местных и федеральных телеканалах и радиостанциях, их можно найти и в социальных сетях по хэштегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды. А 9 мая, в День Победы, песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне.

Версия для печати

Новости

Назад. 06 мая 2020
"Лада" заключила контракты с двумя защитниками "Хумо"
В Самаре заведующая детсада подозревается в подлоге и растрате
Эксклюзивный онлайн-концерт Елены Ваенги состоится 8 мая в видеосервисе Wink
ПСБ завершил процесс присоединения Связь-Банка
Сегодня песня «День Победы» впервые прозвучит на чувашском языке
В Запанском полностью сгорело четыре дома
ПСБ выдал первый беспроцентный кредит на выплату зарплаты в Самарской области

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Сегодня песня «День Победы» впервые прозвучит на чувашском языке

В Приволжском федеральном округе проходит масштабная акция — «Наш День Победы», инициированная аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Сегодня к акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, присоединилась Чувашская Республика.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Дмитрий Азаров: "Президентом в обращении к россиянам сказаны очень важные и проникновенные слова"

Во вторник, 28 апреля, Президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны перед началом совещания с руководителями субъектов РФ. Глава государства напомнил, что режим нерабочих дней действует в стране уже четыре недели. По словам Президента, введение режима было вынужденной мерой. Однако результаты этого своевременного решения видны уже сейчас. В России удалось затормозить темпы прироста заболеваемости коронавирусом. Однако пик еще не пройден. Чтобы схлынула волна эпидемии, гражданам страны необходимо продолжать проявлять свою ответственность и сознательность.

В перевернувшейся легковушке в Ставропольском районе пострадали два подростка

В среду, 22 апреля, в 17:20 в Ставропольском районе 18-летний водитель Lada Kalina на автодороге "Тольятти — Ягодное — Подстепки" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил съезд в левый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием.

Он и она