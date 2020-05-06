16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Эксклюзивный онлайн-концерт Елены Ваенги состоится 8 мая в видеосервисе Wink

Читали 11

8 мая 2020 года в 20:00 часов по московскому времени в видеосервисе Wink начнется большой онлайн-концерт Елены Ваенги из Санкт-Петербурга. Елена - автор и исполнитель песен, которые во многом стали народными. В прямом эфире проекта WinkLive прозвучат любимые песни певицы, включая "Королеву", "Золотую рыбку", "Тайгу", "Шопена", "Цветы" и многие другие. Онлайн-концерт состоится накануне юбилейного Дня Победы, и певица наверняка коснется этой темы в своем выступлении.

"Для меня так точно событие - это будет первый в моей жизни онлайн-концерт, да еще накануне такого большого праздника. Очень хочу встретиться со зрителями - много концертов пришлось перенести на более поздние сроки. Да, нам всем непросто соблюдать ограничения, но это очень важно - оставаться дома. Знаете, мы всегда торопимся, у нас много работы, но сейчас появилось время побыть с семьей и сделать то, о чем мы с теплотой будем вспоминать всю свою жизнь. Пусть все-все будут здоровы! Обязательно присоединяйтесь к прямому эфиру, задавайте вопросы, подучите слова - споем вместе", - сказала Елена Ваенга.

Миллионы поклонников любят творчество Елены Ваенги за душевность и искренность на пределе. Она - многократный лауреат премий "Золотой граммофон", "Песня года" и "Шансон года".

Во время концерта Елена Ваенга ответит на вопросы телезрителей. Задать их можно в официальном аккаунте "Ростелекома" в Instagram в комментариях к анонсу концерта. Самые интересные вопросы прозвучат во время прямой трансляции.

Концерт Елены Ваенги будет доступен в прямом эфире на телеканале "Всё ТВ" видеосервиса Wink бесплатно и без регистрации.

Wink - цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25000 позиций). Wink доступен на любом экране - домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Наши хештеги в социальных сетях: #Длятехктодома #СмотриWink

Версия для печати

Новости

Назад. 06 мая 2020
Эксклюзивный онлайн-концерт Елены Ваенги состоится 8 мая в видеосервисе Wink
ПСБ завершил процесс присоединения Связь-Банка
ПСБ выдал первый беспроцентный кредит на выплату зарплаты в Самарской области

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

В Самарской области ветеранские льготы вернут с 1 мая

Члены комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике поддержали законопроект по возвращению льгот ветеранам труда федерального и регионального значения, труженикам тыла, репрессированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, которые они получали до 1 марта 2017 года, сообщает губернская дума.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Дмитрий Азаров: "Президентом в обращении к россиянам сказаны очень важные и проникновенные слова"

Во вторник, 28 апреля, Президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны перед началом совещания с руководителями субъектов РФ. Глава государства напомнил, что режим нерабочих дней действует в стране уже четыре недели. По словам Президента, введение режима было вынужденной мерой. Однако результаты этого своевременного решения видны уже сейчас. В России удалось затормозить темпы прироста заболеваемости коронавирусом. Однако пик еще не пройден. Чтобы схлынула волна эпидемии, гражданам страны необходимо продолжать проявлять свою ответственность и сознательность.

В перевернувшейся легковушке в Ставропольском районе пострадали два подростка

В среду, 22 апреля, в 17:20 в Ставропольском районе 18-летний водитель Lada Kalina на автодороге "Тольятти — Ягодное — Подстепки" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил съезд в левый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием.

Он и она