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ПСБ завершил процесс присоединения Связь-Банка

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Успешно завершена начатая в прошлом году интеграция Связь-Банка на базе ПСБ. В результате присоединения активы ПСБ выросли более чем на 200 млрд руб., капитал увеличится на 22 млрд руб.

В рамках интеграции за короткий период была проведена работа по объединению баз клиентов, перестройке бизнес-процессов и централизации IT-инфраструктуры. Теперь розничным клиентам, компаниям малого и среднего бизнеса, а также корпоративным клиентам Связь-Банка доступна широкая технологичная продуктовая линейка и все дистанционные сервисы ПСБ.

ПСБ продолжит работу с клиентами Связь-Банка по действующим договорам на прежних условиях. Новые клиенты ПСБ, как опорного банка оборонно-промышленного комплекса, получат высококвалифицированное обслуживание контрактов по гособоронзаказу.

К сети офисов ПСБ добавилось 24 дополнительные точки продаж в Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, Республике Дагестан, Республике Северная Осетия-Алания, Республике Марий Эл, Республике Тыва, Республике Карелии, Якутской области, Еврейской автономной области, Орловской и Томской областях. Сеть объединенного банка теперь насчитывает 325 отделений.

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Назад. 06 мая 2020
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