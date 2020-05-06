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ПСБ выдал первый беспроцентный кредит на выплату зарплаты в Самарской области

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ПСБ выдал первый беспроцентный кредит в Самарской области в рамках программы государственной поддержки для малых и микропредприятий из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.

Кредит под 0% на выплату заработной платы в ПСБ первым получило тольяттинское предприятие из сферы ресторанного бизнеса и организации доставки продуктов питания.

"Клиентами ПСБ сегодня являются сотни тысяч компаний по всей стране. Мы как банк, для которого сегмент малого бизнеса является одним из приоритетных, осознаем необходимость помощи предпринимателям. Самое важное сегодня для бизнеса — это сохранить штат сотрудников. Клиенты ПСБ могут воспользоваться целым комплексом мер по сохранению устойчивости бизнеса, — прокомментировала старший вице-президент — региональный директор ПСБ в Самарской области Татьяна Перемышлина. — После запуска льготного кредитования под 0% мы отметили высокий спрос к программе со стороны клиентов, и на сегодня одобрение получили уже 11 компаний. Общий объем одобренных нами средств в регионе составил более 7,6 млн рублей".

Кредит выдается под 0% сроком на сумму до 3 млн рублей с предоставлением отсрочки по выплате основного долга на 6 месяцев. Средства перечисляются на счет в течение 24 часов после подачи заявки на сайте банка по двум документам.

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Назад. 06 мая 2020
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ПСБ выдал первый беспроцентный кредит на выплату зарплаты в Самарской области

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