Самарскую больницу №4 закрыли на карантин из-за коронавируса

Больных перевели в инфекционные отделения других лечебных учреждений, а больница №4 временна превращена в обсерватор - врачи и больные будут здесь находиться круглосуточно.
Поликлиника больницы, работает в прежнем режиме.
Самарская городская больница закрыта на карантин, после того, как в стационаре у 7 больных пневмонией обнаружили коронавирус, рассказал в своем обращении глава региона Дмитрий Азаров. Также заразился один из врачей.
Больных перевели в инфекционные отделения других лечебных учреждений, а больница №4 временна превращена в обсерватор - врачи и больные будут здесь находиться круглосуточно.
Поликлиника больницы, работает в прежнем режиме.