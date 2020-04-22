Самарскую больницу №4 закрыли на карантин из-за коронавируса

22.04.2020 08:08 Читали 11

Самарская городская больница закрыта на карантин, после того, как в стационаре у 7 больных пневмонией обнаружили коронавирус, рассказал в своем обращении глава региона Дмитрий Азаров. Также заразился один из врачей.