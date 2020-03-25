В Самарской области зарегистрировано 10 случаев заболевания коронавирусом

Женщина стала десятым инфицированным на территории Самарской области.
До того коронавирусом заболели два жителя региона, вернувшиеся из Франции, и по одному - из Португалии и Испании. Последний заразил еще пять человек из контактного круга.
Новый пациент с коронавирусом в Самарской области - женщина из Самары, недавно вернувшаяся из Италии. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусой инфекции.
Женщина стала десятым инфицированным на территории Самарской области.
До того коронавирусом заболели два жителя региона, вернувшиеся из Франции, и по одному - из Португалии и Испании. Последний заразил еще пять человек из контактного круга.